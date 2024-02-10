«Барселона» — «Гранада». Хави не теряет надежды

Желание стать ещё раз чемпионом Испании вместе с каталонцами теплится в душе наставника.

11 февраля состоится матч 24-го тура Примеры «Барселона» — «Гранада». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.20. Шансы «насридов» оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Гранада» 11 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Барселона» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Примеры «Барселона» — «Гранада» (11.02.2024)

«Барселона» пытается сохранить слабые надежды на борьбу за титул с «Жироной» и мадридским «Реалом», а на очереди у каталонцев — «Гранада».

Сине-гранатовые будут следить за встречей между подопечными Мичела и Анчелотти, так как потеря очков одной из сторон в этой игре принесёт им шанс вернуться в гонку за титулом.

Ничья — лучший исход для «Барселоны», ведь тогда команда Хави сможет сократить отставание на шесть очков от идущего на первом месте «Реала» и на четыре — от «Жироны».

Роберт Левандовски вернулся и забил гол в матче с «Алавесом», а Илкай Гюндоган забил свой пятый мяч в Ла Лиге в этом сезоне.

Витор Роке провёл великолепный второй тайм: он забил гол и был удалён в течение следующих 10 минут.

До этого новичок забил победный гол в матче с «Осасуной», но теперь он пропустит игру с «Гранадой». Несмотря на две победы подряд, 2024 год для каталонцев всё ещё остается тяжёлым.

Хави объявил, что покинет команду в конце сезона, несмотря на то что в прошлом году выиграл титул, а также выбыл из Кубка Испании после поражения в матче с «Атлетиком» (2:4 ДВ).

Кроме того, главный тренер допустил поражение сине-гранатовых в игре с «Реалом» в Суперкубке Испании со счётом 1:4 в начале этого года, а также потерпел поражение в Ла Лиге, проиграв дома «Вильярреалу» — 3:5.

В этом сезоне команда Хави выиграла 15 матчей и уступила в трёх. Однако, учитывая невероятную форму «Жироны» и «Реала», занимающих два первых места, «Барселона» находится далеко позади в гонке за титул.

У «Гранады» тоже немало проблем. Клуб располагается на 19-м месте и потерпел 15 поражений. За всё время он выиграл только две встречи.

В последнем матче команда сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1). «Насриды» пропустили 45 голов, а также трижды проиграли в январе. Мы рекомендуем ставку на победу «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.40. Она выглядит гораздо предпочтительнее во всех аспектах.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.40.