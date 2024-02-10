«Милан» — «Наполи». Кварацхелия отойдёт в сторону

Потому что атака «красных дьяволов» неудержима и без помощи Осимхена её не превзойти.

11 февраля состоится матч 24-го тура Серии А «Милан» — «Наполи». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.92. Шансы неаполитанцев оцениваются в 3.78. На ничью дают коэффициент 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Серии А «Милан» — «Наполи» 11 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Серии А «Милан» — «Наполи» (11.02.2024)

Игра 24-го тура Серии А «Милан» — «Наполи» начнётся 11 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Россонери» в минувшем матче победили «Фрозиноне» (3:2). Миланцы больше владели мячом, а соперник понадеялся на контратаки. Оливье Жиру открыл счёт на 17-й минуте, но затем подопечные Стефано Пиоли упустили инициативу и пропустили два мяча подряд.

«Милан» пошёл вперёд большими силами и в итоге выиграл матч. Оливье Жиру сделал результативный пас Маттео Габбиа, а решающий гол забил вышедший на замену Лука Йович.

Тем не менее почивать на лаврах наставнику «россонери» рано. У «красных дьяволов» хватает проблем с обороной. В этом сезоне Серии А миланцы регулярно допускают грубые ошибки в защите. Команда оставляет без опеки форвардов соперника и поэтому пропустила 27 мячей.

Тем не менее в нападении у Стефано Пиоли полный порядок. Оливье Жиру и Кристиан Пулишич в хорошей форме. В этом сезоне чемпионата Италии француз забил 11 мячей, а американец — шесть голов.

Подопечные Стефано Пиоли хорошо проводят этот сезон. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 15 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Милан» провёл 11 игр, в которых одержал восемь побед.

В последних пяти встречах в Серии А «россонери» выступили отлично. Помимо «Фрозиноне», они победили «Эмполи» (3:0), «Рому» (3:1) и «Удинезе» (3:2), а вничью завершили матч с «Болоньей» (2:2). Обращает на себя внимание атака «Милана» — на этом отрезке забито 14 мячей.

«Наполи» в минувшем матче дома победил «Верону» (2:1). Подопечные Вальтера Маццарри владели инициативой и нанесли 20 ударов. Главные события развернулись во втором тайме. На 72-й минуте соперник открыл счёт, но «партенопейцы» не опустили рук, а организовали давление на «мастифов». Очередной шедевр Хвичи Кварацхелии принёс им три очка.

Подопечные Маццарри нестабильно выступили в последних пяти встречах в чемпионате Италии. Помимо «Вероны», они победили «Салернитану» (2:1), а вничью завершили матчи с «Монцей» (0:0) и «Лацио» (0:0). Уступили неаполитанцы «Торино» (0:3).

«Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков в 22 встречах. «Партенопейцы» на выезде провели 11 матчей и одержали пять побед. Лучший бомбардир клуба Виктор Осимхен забил в этом сезоне чемпионата Италии семь мячей и сделал два ассиста. Он всё ещё находится в сборной.

Скорее всего, «россонери» с первых минут будут играть активно в атаке, рассчитывая на хорошую форму Жиру и Пулишича. Подопечные Пиоли находятся на подъёме и набрали неплохие кондиции. Они много забили в последних матчах и заставят защиту неаполитанцев ошибаться, поэтому рассмотрим ставку на то, что «Милан» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.36.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Наполи» 11 февраля 2024 года

Стефано Пиоли нашёл оптимальный состав, и его подопечные в последних встречах показали отличный результат. У «Наполи» травмирован основной голкипер Алекс Мерет, который вселял уверенность в защитников, а теперь им будет сложнее. Мы предполагаем, что «россонери» не проиграют и будет забито не менее трёх мячей.

Ставка: «Милан» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.