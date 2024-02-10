«Ницца» — «Монако». Головину пора на повышение

Россиянин мог бы усилить «Арсенал» или «Барселону». Александр Глеб считает, что их стиль игры подходит экс-хавбеку ЦСКА.

11 февраля состоится матч 21-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлят» можно с коэффициентом 2.38. Успех красно-белых оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «Монако» 11 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ницца» — «Монако» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Монако» (11.02.2024)

Позади встречи 1/16 финала Кубка Франции и 20 туров Лиги 1. 11 февраля состоится матч, который закроет программу 21-го тура первенства. На стадионе «Альянц-Ривьера» местная «Ницца» примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр — Эрик Ваттеллье.

На какое-то время показалось, что «Ницца» способна навязать борьбу «ПСЖ» и попробовать повторить сенсационный успех «Лилля». Однако постепенно вероятность этого становится всё ниже. На последнем отрезке сезона у «орлят» наблюдается спад. Отставание от лидирующих «парижан» составляет уже восемь очков.

Подопечные Франческо Фариоли выиграли только четыре из девяти последних матчей в чемпионате Франции. Также они сыграли вничью с «Монпелье» (0:0) и «Брестом» (0:0). Уступил клуб сначала «Нанту» (0:1), а затем – «Гавру» (1:3) и «Ренну» (0:2).

С одной стороны, неудовлетворительным результатам есть оправдание. Во всех пяти случаях потеряли очки «гимнасты» на выезде. С другой — в соперниках были преимущественно середняки и аутсайдеры. Несмотря на это, в девяти встречах «орлята» забили только семь голов. Их продолжает сильно подводить реализация.

В то же время у «гимнастов» очень крепкая оборона. В 20 встречах в чемпионате Франции они пропустили только 11 мячей — меньше всех. В среднем за игру в топ-5 лигах Европы реже подопечных Фариоли пропускает только доминирующий в итальянском первенстве миланский «Интер».

У «Монако», так же, как и у «Ниццы», отчётливо проглядывается спад. Подопечные Ади Хюттера победили только в 4 из 11 последних матчей в чемпионате Франции, а также три раза сыграли вничью. Уступили они «Лиллю» (0:2), «ПСЖ» (2:5), «Лиону» (0:1) и «Реймсу» (1:3).

В результате красно-белые спустились на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от «Ниццы» составляет четыре очка. Ещё совсем недавно монегаски вылетели из Кубка Франции, сенсационно уступив середняку третьего по значимости дивизиона страны — «Руану» (1:1, по пенальти 5:6).

В матче с «Руаном» очень здорово выступил Александр Головин. Он реализовал послематчевый 11-метровый удар, создал ряд моментов для сокомандников и даже отметился результативной передачей, которую превратил в гол Такуми Минамино. Однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда, и в итоге стараний россиянина оказалось недостаточно.

Головин пребывает в прекрасном тонусе и проводит очень хороший сезон. В 18 матчах в Лиге 1 он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Александр трижды подряд признавался лучшим футболистом месяца в «Монако». Если бы не он, результаты были бы ещё хуже.

Пожалуй, Головину стоит задуматься над переходом в более сильный клуб. Легендарный бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб недавно поделился мнением, что россиянин хорошо вписался бы в систему «Арсенала» или «Барселоны». Он отметил, что футбол лондонцев и каталонцев подходит для экс-полузащитника ЦСКА.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.80. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В 10 матчах в Лиге 1 «орлята» не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего три. За этот период времени «Ницца» пропустила только два мяча, но и сама забила немного — 12 голов.

У монегасков на удивление неплохо обстоят дела с выездами. Они проиграли только 2 из 10 встреч в чемпионате Франции в гостях. За этот период времени подопечные Хюттера забили 20 мячей, а пропустили 19. Лучше них на выезде выступают только «Брест» и «ПСЖ».

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Монако» 11 февраля 2024 года

Матч обещает получиться интересным, но нерезультативным. Вероятнее всего, он будет проходить под диктовку крайне редко пропускающих «орлят». Дома они выступают очень собранно. Думается, матч ознаменуется ничьей с небольшим количеством голов или победой одной из команд с минимальным перевесом. Их нестабильность на зимнем отрезке сезона и история последних очных встреч предрасполагают к такому исходу.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.