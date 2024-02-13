«Сочи» — «Торпедо». Ларионов растянет страшный сон Кокорева

Нижегородцы не дадут южанам опомниться после поражения со счётом 1:8 в матче со СКА.

14 февраля состоится матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.79, шансы сочинцев оценили коэффициентом 3.50. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» 14 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Сочи» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.50. Если сочинцы выиграют матч, сыграет коэффициент 2.59.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» (14.02.2024)

14 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» сыграет с «Торпедо» на арене «Большой». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Нижегородцы в последней встрече дома уступили «Нефтехимику» (3:4 ОТ). «Торпедо» с первых минут пошло в атаку большими силами и оказывало давление на оборону соперника, только «волки» оборонялись самоотверженно. Они предложили вязкий хоккей, который вызвал раздражение у Игоря Ларионова.

После матча наставник «Торпедо» рассказал, что подобный стиль игры, который выбрал «Нефтехимик», является утопическим и губит зрелищность. Ларионов понимает, что «волки» бьются за место в плей-офф, но отказывается принимать достижение результата таким методом.

Не слишком надёжно отыграл матч голкипер «Торпедо» Адам Гуска, поскольку подопечные Олега Леонтьева атаковали мало и нанесли 25 бросков. Важную роль в линии нападения играет Максим Летунов. Он является лучшим бомбардиром «Торпедо» в текущем сезоне и набрал 47 очков по системе «гол+пас». Форвард забросил 24 шайбы и сделал 23 голевых паса.

Подопечные Ларионова занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка. Клуб выиграл 34 из 62 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Нижегородцы нестабильно выступают на выезде. Они победили в 15 из 30 матчей.

В последних пяти встречах автозаводцы показали неплохой результат. Они выиграли у «Трактора» (3:1) и «Сочи» (5:3), а кроме «Нефтехимика», уступили московскому «Динамо» (1:2 ОТ) и «Северстали» (2:3). Игорь Ларионов отметил, что проблемы с реализацией стали основной причиной поражений на этом отрезке сезона.

В минувшей встрече «Сочи» крупно уступил на выезде в матче со СКА (1:8). Подопечные Романа Ротенберга с первых минут захватили инициативу, а «леопарды» оказались не готовы выдержать напор соперника. Мотивация петербуржцев была на максимуме, поскольку это был первый матч на новой «СКА Арене».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев попытался спасти матч и даже заменил голкипера Михаила Бердина на Максима Третьяка. К сожалению для сочинцев, это решение никак не повлияло на результат. Полевые игроки действовали слабо в обороне и позволили сопернику нанести 50 бросков.

Подопечные Дмитрия Кокорева после 62 матчей набрали 47 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели дома 30 встреч и одержали девять побед. С таким результатом «Сочи» может забыть про плей-офф.

Автозаводцы в последней встрече показали хороший настрой, и только вязкая защита соперника помешала им победить. Кроме того, после провальной игры в Санкт-Петербурге «Сочи» попытается реабилитироваться. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.30.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» 14 февраля 2024 года

Подопечные Игоря Ларионова хорошо играют в нападении, что доказали уверенной победой в последнем очном матче с «Сочи» (5:3). Учитывая мотивацию «леопардов» и улучшение реализации опасных моментов автозаводцами, весьма вероятно, что и эта игра будет результативной.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.30.