«Лацио» — «Бавария». Гарри Кейн не паникует

На внутренней арене мюнхенцы в этом сезоне проваливаются. Может, тогда стоит сконцентрироваться на еврокубках?

14 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.65. Успех римлян оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» 14 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лацио» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» (14.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 14 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Олимпико» в Риме местный «Лацио» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Лацио» не лучшим образом начал сезон. Он потерял много очков в чемпионате Италии и не без труда пробрался в плей-офф Лиги чемпионов. Даже ходили слухи о том, что Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку. Однако опытный итальянский специалист сумел сохранить работу.

В последних 10 турах в чемпионате Италии «орлы» уступили только лидирующему «Интеру» (0:2) и раздухарившейся «Аталанте» (1:3), а также сыграли вничью с «Вероной» (1:1) и «Наполи» (0:0). Они поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от идущей на пятом месте «Болоньи» составляет два очка.

Кроме того, небесно-бело-голубые вышли в полуфинал Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Рому» (1:0). Для Сарри встреча стала памятной. Он стал первым тренером со времён Свен-Йорана Эрикссона, которому удалось обыграть самого принципиального соперника в четырёх из шести первых встреч.

Также интересна игра последнего тура чемпионата Италии с «Кальяри». Чуть раньше римляне два раза подряд потеряли очки, и Сарри в жёсткой форме обратился к своим подопечным. Строгий подход наставника принёс плоды. Бело-небесно-голубые уверенно победили со счётом 3:1.

У «Баварии» совсем другая история. После отличного старта сезона и уверенного выхода в плей-офф Лиги чемпионов она сбавила ход. В последних девяти турах в чемпионате Германии мюнхенцы уступили франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5), «Вердеру» (0:1) и главному конкуренту за победу в первенстве — «Байеру» (0:3).

В последней встрече подопечные Томаса Тухеля провалились подчистую. «Фармацевты» вполне могли забить больше. Они на порядок опаснее атаковали, чаще владели инициативой и создали намного больше опасных моментов. В результате отрыв «Байера» от «Баварии» увеличился до пяти очков.

Вероятность того, что мюнхенцы по итогам сезона останутся без трофеев, с каждым новым матчем становится всё больше. В матче за Суперкубок Германии они уступили «Лейпцигу» (0:3), а из Кубка страны вылетели, проиграв на стадии 1/16 финала «Саарбрюккену» (1:2). Неужели всё дело в проклятье Гарри Кейна?

Лучший бомбардир в истории сборной Англии за всю карьеру не выиграл ни одного трофея. В составе «Баварии» нападающий провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Он повторил клубный рекорд Луки Тони 16-летней давности.

Англичанин забил 24 мяча в первых 20 матчах в составе «красных». Результативность форварда впечатляет, но, несмотря на его старания, команда теряет очки и шансы на то, чтобы закончить сезон с титулами. Что ж, может быть, на Лигу чемпионов мюнхенцы настроятся правильно.

В любом случае наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.80. Несмотря на старания Мануэля Нойера, мюнхенцам только в трёх из девяти последних матчей в чемпионате Германии удалось сохранить ворота на замке. Причём во всех трёх случаях они выступали дома.

В 23 встречах в чемпионате Италии римляне забили 28 голов, а пропустили 24. Они демонстрируют далеко не самый результативный футбол. Однако наблюдающиеся проблемы оборонительного плана у «Баварии» заметно увеличивают их шансы на то, чтобы как минимум навязать борьбу и не проиграть первый матч.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» 14 февраля 2024 года

«Лацио» проигрывает «Баварии» в плане комплектации состава, да и результаты на дистанции у него хуже. Однако Маурицио Сарри умеет мотивировать подопечных. Дома они наверняка сумеют забить хотя бы один гол часто пропускающим на последнем отрезке сезона мюнхенцам. Однако и свои ворота оставить в неприкосновенности у бело-небесно-голубых вряд ли выйдет. Результативность одного только Гарри Кейна говорит о многом.

Ставка: «обе забьют» за коэффициент 1.80.