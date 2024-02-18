«Атлетик» — «Жирона». Довбик и Мичел довольствуются малым

Тренер каталонцев ещё раз подметил, что его команда даже не мечтала о чемпионстве. Её задача — выход в Лигу чемпионов.

19 февраля состоится матч 25-го тура Примеры «Атлетик» — «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.95. Успех каталонцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Жирона» 19 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Атлетик» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Жирона» (19.02.2024)

Позади первые матчи 1/2 финала Кубка Испании, а также 24-го тура Примеры. 19 февраля состоится встреча, которая закроет программу 25-го тура первенства. На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао померяются силами местный «Атлетик» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Атлетик» пребывает на подъёме. Поистине прекрасное влияние оказало на него возвращение Эрнесто Вальверде. В начале сезона у 60-летнего специалиста возникли некоторые трудности, но затем он адаптировался, отладил игровые механизмы, и команда стала значительно реже терять очки.

В последних 13 встречах в чемпионате Испании клуб из Бильбао уступил только «Валенсии» (0:1). Также он сыграл вничью как раз с «Жироной» (1:1), «Гранадой» (1:1), «Кадисом» (0:0) и «Альмерией» (0:0). Примечательно, что во всех пяти матчах подопечные Вальверде выступали на выезде.

При этом в большинстве случаев потеряли очки «львы» обидно. Например, во встрече с «Жироной» они чаще владели инициативой, создали больше потенциально голевых моментов, а также нанесли больше ударов в створ. Реализуй Горка Гурусета выход один на один на пятой минуте игры, результат наверняка был бы иным.

Преуспевает «Атлетик» не только в чемпионате, но и в Кубке Испании. В 1/8 финала турнира он победил «Алавес» (2:0), в 1/4 финала – «Барселону» (4:2 ДВ), а в первом полуфинальном матче на выезде обыграл «Атлетико» (1:0). К ответной игре баски будут подходить в качестве фаворитов.

«Львы» проиграли только 1 из 14 матчей на стадионе «Сан-Мамес» во всех официальных турнирах, а также два раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили только 14 мячей, а забили 37. Интересно, что чаще подопечных Вальверде в Примере дома не забивает ни одна команда.

«Жирона» проводит лучший сезон за всю историю существования. Она стала одной из главных сенсаций и влюбила в себя огромное количество людей. Каталонцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. До недавнего времени они вели упорную борьбу с мадридским «Реалом» за золотые медали чемпионата Испании.

Тем не менее имеющегося качества комплектации состава и тренерских качеств Анхеля Мичела оказалось недостаточно для поддержания накала чемпионской гонки. В последних семи матчах в Примере каталонцы обыграли «Атлетико» (4:3), «Севилью» (5:1) и «Сельту» (1:0). Причём первые две победы они одержали дома.

Также «Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), «Альмерией» (0:0), «Реалом Сосьедад» (0:0), а затем с разгромным счётом уступила «Реалу» (0:4). Она вполне могла проиграть с более крупным счётом. Каталонцам повезло, что в концовке нападающий соперника Хоселу не реализовал 11-метровый удар. Он пробил в штангу.

Отставание от «сливочных» увеличилось до пяти очков. Кроме того, подопечные Мичела вылетели из Кубка Испании, на выезде уступив на стадии 1/4 финала турнира «Мальорке» (2:3). Оба гола они забили после того, как соперник остался в меньшинстве. Высока вероятность, что поражения выбьют «Жирону» из колеи.

Бразильский защитник каталонской команды Ян Коуту не сумел сдержать слёз после разгромного поражения во встрече со «сливочными». Боевой дух и атмосфера в раздевалке наверняка ухудшатся. Показательно и то, что вингер «Жироны» Савио совсем недавно согласовал контракт с «Манчестер Сити». Он присоединится к «горожанам» летом.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.23. У «Жироны» тоже полный порядок с результативностью. В 24 встречах в Примере она забила 52 мяча. 14 из них записал на свой счёт Артём Довбик. Также он отдал пять результативных передач.

Всё бы ничего, но каталонцам регулярно не хватает крепости в обороне. Несмотря на старания Пауло Гассаниги, в 29 встречах во всех турнирах команда пропустила 36 голов. Причём бо́льшую часть мячей подопечные Мичела пропустили в матчах с сильными соперниками.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Жирона» 19 февраля 2024 года

На домашнем стадионе «Атлетик» особо опасен. Маловероятно, что он потеряет очки в грядущем матче. У басков прекрасно отлажены механизмы как в обороне, так и в атаке. Скорее всего, они обыграют «Жирону». Каталонцы много забивают, но и пропускают нередко. Полагаем, недавние поражения негативно повлияют на их настрой и результаты.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.23.