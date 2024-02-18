«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Шон Дайч противится вылету

«Ириски» могут покинуть АПЛ, если не прибавят. Этот матч очень важен.

19 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «ирисок» можно с коэффициентом 1.68. Шансы «орлов» оцениваются в 5.40. На ничью дают коэффициент 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 19 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Эвертон» — «Кристал Пэлас» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» (19.02.2024)

Игра 25-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» начнётся 19 февраля на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. «Ириски» в минувшем туре на выезде уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

«Горожане» полностью владели инициативой и контролировали мяч 73 процента игрового времени. Тренерский штаб «Эвертона» выбрал защитную модель, рассчитывая на быстрые контратаки. Подопечные Шона Дайча самоотверженно оборонялись и не позволили сопернику создать много моментов в первом тайме.

«Ман Сити» давил, но забил только в конце матча. Эрлинг Холанд оформил дубль, воспользовавшись усталостью обороны «Эвертона». Восстановить паритет «ирискам» не удалось. Тем не менее стоит отметить голкипера Джордана Пикфорда, который уверенно руководил защитой.

«Ириски» плохо проводят этот сезон. Команда находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков в 24 матчах. Клуб выиграл восемь встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Эвертон» провёл 12 игр, в которых одержал три победы. Напомним, решением федерации у него сняли 10 очков.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные Шона Дайча выступили плохо. Кроме «Ман Сити», они уступили «Вулверхэмптону» (0:3), а матчи с «Астон Виллой» (0:0), «Фулхэмом» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2) завершили вничью. Отметим, что позиционное нападение с трудом создаёт опасные моменты, поэтому на этом отрезке «Эвертон» забил всего два мяча.

«Кристал Пэлас» в минувшем туре АПЛ дома уступил «Челси» (1:3). В первом тайме «орлы» владели инициативой, и Хефферсон Лерма открыл счёт. В перерыве наставник «аристократов» Маурисио Почеттино внёс значительные изменения, и его подопечные победили, забив три мяча подряд.

Подопечные Роя Ходжсона слабо провели последние пять матчей в АПЛ. Кроме «Челси», они уступили «Арсеналу» (0:5) и «Брайтону» (1:4), а победили «Брентфорд» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Результаты не устраивают руководство клуба, поэтому инсайдеры сообщают о скорой отставке главного тренера.

«Кристал Пэлас» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 24 встречах. На выезде он провёл 12 матчей, одержав три победы и три раза сыграв вничью.

Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Майкл Олисе, который забил шесть мячей и сделал три результативные передачи в чемпионате Англии. Полузащитник восстанавливается после травмы, поэтому может пропустить игру с «Эвертоном».

«Кристал Пэлас» в последних встречах АПЛ часто ошибается в защите и пропустил много мячей. Но подопечные Шона Дайча слабо выступают в нападении. Отметим, что минувший очный матч выиграли «ириски» со счётом 1:0. Рассмотрим ставку на то, что «Эвертон» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 19 февраля 2024 года

«Эвертон» слабо действует в атаке и забил всего два мяча в последних пяти играх АПЛ. «Кристал Пэлас» в плохой форме и, весьма вероятно, будет без главного тренера. Соперники вряд ли будут рисковать и сосредоточатся на защите. Предполагаем, что подопечные Шона Дайча не проиграют и будет забито меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.02.