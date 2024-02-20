«Спартак» — «Астана». Красно-белым далеко до идеала

Две крупные победы в Зимнем кубке РПЛ — это, конечно, хорошо, но с жёлто-синими так просто не будет.

21 февраля состоится матч «Спартак» — «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех жёлто-синих оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Астана» 21 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Астана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.08. Гол жёлто-синих доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Астана» (21.02.2024)

До окончания зимнего перерыва остаётся всё меньше времени. Команды активно готовятся к возобновлению сезона, принимая участие в контрольных матчах. 21 февраля в ОАЭ состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами московский «Спартак» и «Астана». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Крупно победив «Кайрат» (6:0), «Спартак» во второй раз подряд стал обладателем Зимнего кубка РПЛ. Очень приятное впечатление оставил новичок «народной команды» Манфред Угальде. Он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Квинси Промес.

Ранее костариканский 21-летний нападающий забил красивый гол в матче с «Шабаб Аль-Ахли» (5:0). Адаптация проходит отлично. В этих двух встречах подопечные Гильермо Абаскаля продемонстрировали вполне качественный командный футбол. Главное — не растерять форму к возобновлению сезона.

На прошлых сборах красно-белые тоже смотрелись весьма неплохо. Однако после зимнего перерыва выиграли только 4 из 13 матчей в РПЛ. Ходили слухи, что Абаскаль может быть отправлен в отставку, но руководство решило предоставить испанскому специалисту возможность исправиться.

На текущих сборах Абаскаль обещал уделить особое внимание стабильности и улучшению взаимопонимания между футболистами. Получилось не всё. Красно-белые с разгромным счётом уступили «Ростову» (0:3). Впрочем, это был матч 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Далее последовали две крупные победы.

Удастся ли «Астане» навязать борьбу московскому клубу? На этих сборах она провела два товарищеских матча, в которых победила «Краснодар» (4:2) и уступила «Ростову» (0:1). В последней встрече Григорий Бабаян выпустил полуосновной состав, поэтому судить о ходе и результате встречи сложно.

А вот встреча с краснодарцами получилась очень интересной и насыщенной событиями. Показательным моментом является то, что четыре мяча сине-жёлтые забили обладающей самой крепкой обороной в РПЛ команде. В 18 матчах в первенстве «Краснодар» пропустил только 14 голов.

У «Астаны», в принципе, очень здорово поставлена игра в атаке. В 40 матчах во всех официальных турнирах она забила 48 мячей. Однако преуспеть в международных клубных соревнованиях у подопечных Бабаяна не получилось. Они остались без евровесны, поочерёдно вылетев из всех трёх турниров.

Причина неудач кроется в нехватке надёжности в обороне. За этот же период времени «горожане» пропустили целых 52 гола. Недавно они усилили линию защиты, подписав ряд новичков, в частности выступавшего за «Ахмат» Марата Быстрова. Всё бы ничего, но команду также покинули несколько важных футболистов.

Кроме того, новобранцам наверняка потребуется время на то, чтобы сыграться. Вполне вероятно, в грядущем матче Бабаян выделит им много игрового времени. Так как встреча товарищеская, выявлять фаворита не станем. Предлагаем сделать ставку на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04.

Красно-белые в 25 матчах во всех турнирах забили 43 мяча, но и сами пропустили немало — 37. Нападение они усилили, а вот в защиту никого не нашли. Более того, в разгаре конфликт между капитаном «народной команды» Джикией и Абаскалем. Защитник потерял место в основе и получает очень мало игрового времени на сборах. Пока не совсем понятно, как будет развиваться ситуация дальше.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Спартак» — «Астана» 21 февраля 2024 года

Если вынести за скобки матч с «Ростовом», то сборы проходят для «Спартака» весьма неплохо. Они очень много забивают и демонстрируют хороший уровень футбола. С другой стороны, в соперниках были удобные команды. С «Астаной» будет сложнее. Сине-жёлтые неплохо усилились и уверенно обыграли «Краснодар». Учитывая товарищеский статус встречи и статистику команд, наилучшим вариантом для ставки видится верх по голам. Причём забьют наверняка оба клуба.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.