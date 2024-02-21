«Тулуза» — «Бенфика». Анхель Ди Мария доделает работу

Два пенальти, забитые аргентинцем, принесли победу «орлам» в первой игре. Дело за малым.

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Тулуза» — «Бенфика». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 1.86. Шансы «фиолетовых» оцениваются в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Тулуза» — «Бенфика» 22 февраля 2024

Аналитики считают, что матч «Тулуза» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Тулуза» — «Бенфика» (22.02.2024)

Игра 1/16 финала Лиги Европы «Тулуза» — «Бенфика» начнётся 22 февраля в на стадионе «Мунисипал». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

Подопечные Карлеса Мартинеса в минувшем матче победили «Монако» (2:1). Они выбрали контратакующую схему и сосредоточились на компактной обороне. Их план полностью воплотился в жизнь. «Тулуза» нанесла 14 ударов и забила два мяча. Голами отметились Венсан Сьерро и Логан Кошта. Отлично сыграл голкипер Гийом Ресте.

В этом сезоне Лиги 1 «фиолетовые» выступают слабо и занимают место неподалёку от зоны вылета. Стоит отметить, что им сложно претендовать на улучшение результатов, пока тренерский штаб не наладит игру в позиционном нападении. Всего 22 мяча забила команда в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

«Фиолетовые» неплохо провели групповой этап Лиги Европы, заняв второе место. Они не выдержали конкуренцию со стороны «Ливерпуля», но в остальном смотрелись неплохо. Отметим, что «Тулуза» проиграла только один матч из шести.

В последних пяти встречах в Лиге 1 «фиолетовые» выступили неплохо. Помимо «Монако», они победили «Метц» (1:0) и «Реймс» (3:2), а уступили «Лансу» (0:2) и «Нанту» (1:2). Только бросается в глаза то, как много клуб пропустил на этом отрезке — семь мячей.

Лучший бомбардир «Тулузы» в этом сезоне — это Тейс Даллинга. Нападающий забил 12 мячей и сделал три результативные передачи во всех турнирах в этом сезоне. Отметим, что в первом матче 1/16 финала с «Бенфикой» нидерландец оформил ассист.

«Бенфика» в минувшей встрече дома крупно победила «Визелу» (6:1). С первых минут подопечные Роджера Шмидта захватили инициативу и давили на оборону соперника. Великолепно выступил Давид Нерес, который оформил дубль и сделал две результативные передачи. Отметим, что лидер команды Анхель Ди Мария вышел на поле только во втором тайме.

Весьма вероятно, что тренерский штаб «орлов» предоставил аргентинскому ветерану отдых после игры 1/16 финала с «Тулузой». Напомним, португальский клуб победил со счётом 2:1, а Анхель Ди Мария оформил дубль, дважды реализовав пенальти.

Подопечные Шмидта отлично выступили в последних пяти встречах в чемпионате Португалии. Помимо «Визелы», они обыграли «Боавишту» (2:0), «Эштрелу» (4:1) и «Жил Висенте» (3:0), а матч с «Виторией Гимарайнш» завершили вничью (2:2).

«Бенфика» могла выступать в этом сезоне в Лиге чемпионов, но не потянула уровень. В группе D команда заняла третье место, пропустив в плей-офф «Реал Сосьедад» и «Интер». Отметим, что «Бенфика» выиграла лишь один матч из шести.

Скорее всего, «орлы» не будут рисковать и атаковать большими силами. «Тулуза» слабо играет дома и мало забивает, но ей придётся идти вперёд. В свою очередь, подопечные Шмидта получат свободные зоны, в которых опасен Ди Мария. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Бенфика» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.28.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Тулуза» — «Бенфика» 22 февраля 2024 года

Роджер Шмидт нашёл оптимальный состав, и его подопечные в последних встречах показали отличный результат. У «Тулузы» есть проблемы в позиционном нападении. Кроме того, клуб из Лиссабона выиграл первый матч 1/16 финала ЛЕ дома со счётом 2:1. Поэтому наша ставка на то, что «Бенфика» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, выглядит вполне оправданной.

Ставка: «Бенфика» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.28.