«Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк». Месси и Суарес расстроят Бекхэма

22 февраля состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк». Начало игры — в 4:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.55. Шансы «бордовых» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» 22 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.07. Гол «бордовых» доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» (22.02.2024)

Начинается новый сезон в МЛС, в котором всё внимание будет приковано к команде Бекхэма. 22 февраля в одном из матчей «Интер Майами» на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» будет принимать «Реал Солт-Лейк». Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Минувший сезон для «цапель» выдался очень неудачным, даже несмотря на появление в составе Месси. Команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, но имела неплохие шансы пробраться в плей-офф. Если бы не травма аргентинца, всё могло бы получиться.

Всего в сезоне-2023 в МЛС Лионель принял участие в шести встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также звёздный аргентинец помог команде выиграть Кубок лиг. Этот турнир дался ему очень хорошо. В семи его матчах Месси забил 10 мячей и сделал один ассист.

Напомним, в минувшем сезоне состав «Интер Майами» из экс-футболистов «Барселоны» пополнил не только Лионель, но и Жорди Альба, а также Серхио Бускетс. В зимнее трансферное окно к ним присоединилась ещё одна легенда каталонцев – Луис Суарес. Он перешёл в команду Бекхэма из «Гремио» за € 4 млн.

Правда, во время межсезонья эти футболисты оставили после себя не самые хорошие впечатления. «Цапли» провели восемь товарищеских матчей, однако только в одном из них одержали победу. Обыграть им удалось команду из Гонконга со счётом 4:1, но без участия Месси. Отсутствие звёздного аргентинца вызвало скандал международного масштаба. В итоге Лионелю пришлось извиниться перед китайскими болельщиками публично.

Проиграл «Интер Майами» «Нью-Йорк Сити» (1:2), «Далласу» (0:1), «Аль-Хилялю» (3:4), «Аль-Насру» (0:6) и «Виссел Кобе» (0:0, 3:4 пен.). Также было две ничьих во встречах с Сальвадором (0:0) и «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1). Во время всех контрольных матчей Лионель забил всего лишь один гол и сделал ассист – в игре с командой Малкома. Всего один мяч забил и Суарес, причём тоже во встрече с «Аль-Хилялем».

«Реал Солт-Лейк», в свою очередь, провёл минувший сезон гораздо успешнее, чем команда Бекхэма. Он занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отстав всего на шесть очков от лидера. В 1/8 финала плей-офф «бордовые» вылетели. Напомним, на этой стадии в МЛС клубу, чтобы пройти дальше, необходимо выиграть два матча.

Подопечные Пабло Мастроени уступили в первой встрече с «Хьюстон Динамо» со счётом 1:2, а в следующей незамедлительно взяли реванш, благодаря серии пенальти (1:1, 5:4 пен.). Вот только в третьей игре «Реал Солт-Лейк» повезло меньше, и он потерпел поражение в серии 11-метровых ударов (1:1, 3:4 пен.).

«Бордовые» не обладают богатым составом, у них нет звёзд мирового уровня, но они показывают хорошие результаты. В межсезонье подопечные Пабло Мастроени приняли участие в Кубке Атлантики. Они выиграли две из трёх встреч. Уступила команда из штата Юта только «Брондбю» (1:2). Победил «Реал Солт-Лейк» «Фредрикстад» (1:0) и «КИ Клаксвик» (3:0). Также в одном товарищеском матче была зафиксирована ничья с «Торонто» (1:1).

У Месси и Суареса было очень много времени, чтобы вернуть взаимопонимание и наладить игру «Интер Майами». Но этого не произошло, и команда оставила после себя смутное впечатление. Дела у подопечных Пабло Мастроени идут гораздо лучше. Пусть у них нет звёзд в составе, зато они стабильны и неуступчивы. Да и защита у них находится явно в лучшем состоянии, чем у «цапель». Предлагаем ставку на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» 22 февраля 2024 года

Месси и Суаресу наверняка потребуется ещё немало времени, чтобы вернуться на прежний уровень. Также не стоит исключать, что нынешний наставник «цапель» Херардо Мартино не справляется со своими обязанности и звёздами. Особенно плохи дела у команды Бекхэма в обороне, а вот «Реал Солт-Лейк» выглядит более стабильным и надёжным. Он обязательно воспользуется брешью в защите «Интер Майами». Нас ждёт очень результативная игра, и вряд ли преимущество будет на стороне Лионеля и его одноклубников.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.