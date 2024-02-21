«Будё-Глимт» — «Аякс». Чувствуется нехватка русского голкипера

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «свёрл» можно с коэффициентом 2.28. Шансы нидерландского клуба оцениваются в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс» 22 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Будё-Глимт» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.39.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс» (22.02.2024)

Игра 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс» начнётся 22 февраля на стадионе «Аспмюра». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.

Подопечные Хьетиля Кнутсена завершили вничью первый матч с «Аяксом» (2:2) и имеют полное право жаловаться на упущенную победу. Дело в том, что они вели в два мяча и позволили сопернику отыграться в добавленное время. Стоит отметить отличную реализацию опасных моментов «свёрлами», ведь они нанесли всего четыре удара.

Хорошо выступил у «Будё-Глимт» Альберт Грёнбек. Датский полузащитник оформил дубль и создал много проблем обороне «Аякса». До его замены незадолго до окончания встречи у «свёрл» всё было под контролем. Тренерский штаб решил сберечь силы игрока и просчитался.

Продолжает восстанавливаться после травмы российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин. Без него «свёрла» испытывают трудности, поскольку вратарь Хьетиль Хёуг выступил в первом матче с «Аяксом» неудачно.

Подопечные Хьетиля Кнутсена хорошо провели групповой этап Лиги конференций и вышли со второго места, пропустив вперёд бельгийский «Брюгге». Отметим, что «Будё-Глимт» выиграл три матча из шести, забив 11 мячей.

«Аякс» в минувшем матче дома сыграл вничью с «НЕК Неймеген» (2:2). С первых минут подопечные Джона вант Схипа пошли вперёд большими силами, поскольку были максимально настроены на победу. Они дважды вели в счёте, но соперник постоянно отыгрывался.

Для «Аякса» сезон складывается очень плохо. Он уже вылетел из Кубка Нидерландов, уступив на стадии 1/16 финала «УСВ Херкулес» (2:3). В турнирной таблице Эредивизии амстердамцы располагаются на непривычной пятой строчке. Отставание от лидирующего ПСВ огромное.

Руководство было в шоке от провала на старте сезона, поэтому решилось на увольнение тренера. У Джона вант Схипа получилось вернуть команде уверенность, но у «Аякса» пока остаются проблемы во всех компонентах игры.

В последних пяти встречах в чемпионате Нидерландов амстердамцы выступили неплохо. Помимо НЕКа клуб завершил вничью матч с ПСВ (1:1), победил «Валвейк» (4:1) и «Хераклес» (4:2), а уступил «Херенвену» (2:3). Отметим, что четыре игры на этом отрезке завершились с тоталом больше 3.5 мяча.

Лучший бомбардир «Аякса» в текущем сезоне — это Брайан Бробби. Нападающий с учётом всех соревнований забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач. 22-летний форвард в хорошей форме и активен в прессинге.

В этом сезоне Лиги Европы амстердамцы выступили слабо. Они заняли третье место в турнирной таблице группы В, набрав пять очков, и пропустили в плей-офф «Брайтон» и «Марсель», а сами довольствуются выступлением в Лиге конференций.

Потеря из-за травмы основного голкипера Хайкина стала проблемой для «Будё-Глимт». Кнутсен не организовал надёжную оборону, поэтому «свёрла» активно атакуют, оставляя свободные зоны. В свою очередь, и «Аякс» испытывает трудности в защите и много пропустил. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча и «обе забьют» за 2.19.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Аякс» 22 февраля 2024 года

Весьма вероятно, что команды повторят сюжет первого матча 1/16 финала, поскольку ничья оставляет им примерно равные шансы на выход в следующий этап. Результаты последних встреч соперников подтверждают наше предположение, что будет забито не менее четырёх мячей, ведь оборона у «Будё-Глимт» и «Аякса» находится в плохом состоянии.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.19.