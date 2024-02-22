«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Захаряна рано сравнивать с Карпиным

Испанские журналисты поспешно делают выводы. Арсен пока не так хорош, но он будет прибавлять.

23 февраля состоится матч 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.76. Шансы «жёлтой подлодки» оцениваются в 4.80. На ничью дают коэффициент 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 23 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» (23.02.2024)

Игра 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» начнётся 23 февраля на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

В минувшей встрече бело-голубые победили на выезде «Мальорку» (2:1). «Островитяне» уже на четвёртой минуте открыли счёт, поэтому подопечные Иманола Альгуасиля были вынуждены активно идти вперёд. Они перехватили инициативу и незадолго до окончания первого тайма отыгрались, а мяч забил Такефуса Кубо.

Было много борьбы и нарушений. Это привело к двум удалениям в составе «Мальорки». «Реал Сосьедад» воспользовался численным преимуществом, и Микель Мерино забил победный гол. К тому времени Арсена Захаряна уже заменили. Россиянин покинул поле на 64-й минуте и результативными действиями не отметился.

Испанские журналисты критикуют игру Захаряна, сравнивая его с Валерием Карпиным, который ранее выступал за «Реал Сосьедад». Они говорят, что действующий тренер сборной России был исторически важным футболистом для команды.

Бело-голубые в этом сезоне Примеры надёжно обороняются. В 25 встречах они пропустили 23 мяча. Лучше дела обстоят только у мадридского «Реала» — 16 пропущенных голов. Лидером «Реала Сосьедад» является Такефуса Кубо. 22-летний японец провёл в этом сезоне Примеры 20 встреч, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Подопечные Иманола Альгуасиля в хорошей форме. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков в 25 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Реал Сосьедад» провёл 12 игр, в которых одержал пять побед.

В последних пяти встречах в Примере бело-голубые выступили неплохо. Кроме «Мальорки», они победили «Сельту» (1:0), завершили вничью матчи с «Райо Вальекано» (0:0) и «Жироной» (0:0), а уступили «Осасуне» (0:1).

Недавно бело-голубые неудачно провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ». Подопечные Альгуасиля уступили на выезде со счётом 0:2, а голы у парижан забили Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола. Арсен Захарян вышел на замену во втором тайме, но не оказал влияния на результат встречи.

«Вильярреал» в минувшем туре в Примере дома сыграл вничью с «Хетафе» (1:1). Соперник выбрал оборонительную модель игры, рассчитывал на контратаки и забил в середине первого тайма. «Жёлтая подлодка» больше владела мячом, нанесла 20 ударов и сравняла счёт. Мяч забил Альберто Морено на 56-й минуте матча.

Подопечные Марселино неплохо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Помимо «Хетафе», они завершили вничью матчи с «Мальоркой» (1:1), «Кадисом» (0:0) и «Алавесом» (1:1), а победили «Барселону» (5:3).

«Вильярреал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков в 25 встречах. «Жёлтая подлодка» на выезде провела 12 матчей и одержала три победы.

Наставники «Реала Сосьедад» и «Вильярреала» предпочитают надёжную схему и сводят к минимуму риск, поэтому так велико количество ничейных результатов у команд. Они выжидают ошибку соперника, чтобы провести разящую контратаку, но в очной встрече раскрываться никто не будет. Рассмотрим ставку на ничью за коэффициент 3.75.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 23 февраля 2024 года

«Реал Сосьедад» вынужден распределять силы на три турнира, поскольку ещё участвует в Кубке Испании и Лиге чемпионов. В свою очередь, «жёлтая подлодка» на выезде обычно выбирает осторожную игру. Предположим, что будет ничья, поскольку таким результатом завершились четыре из пяти последних домашних встреч бело-голубых с учётом всех турниров.

Ставка: ничья за 3.75.