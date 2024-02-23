«Барселона» — «Хетафе». План Хави иногда эффективен

Не всем подходит футбол действующего наставника каталонцев, но порой и он приносит пользу.

24 февраля состоится матч 26-го тура Примеры «Барселона» — «Хетафе». Начало — в 18:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.41. Шансы тёмно-синих оцениваются в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Примеры «Барселона» — «Хетафе» 24 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Барселона» — «Хетафе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Примеры «Барселона» — «Хетафе» (24.02.2024)

Игра 26-го тура Примеры «Барселона» — «Хетафе» начнётся 24 февраля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск.

В минувшей встрече в Ла Лиге сине-гранатовые победили на выезде «Сельту» (2:1). Они владели преимуществом по ходу матча и нанесли 14 ударов в сторону ворот. Особенно выделился Роберт Левандовски, который оформил дубль. Польский форвард взял на себя ответственность за исход встречи, в добавленное время реализовав пенальти, чем принёс победу «Барселоне».

Стоит отметить возвращение в основу после травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена. «Сельта» тоже была активна в нападении и нанесла 13 ударов, поэтому на вратаря каталонцев выпала серьёзная нагрузка, с которой он справился.

«Барселона» также провела первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи». Подопечные Хави на выезде сыграли вничью (1:1), а гол за сине-гранатовых забил Роберт Левандовски. Удержать преимущество не удалось, поскольку соперник атаковал большими силами и Виктор Осимхен сравнял счёт. Поляк после встречи сказал, что команда играла слишком оборонительно. Наверняка план Хави ему не по душе.

Каталонцы в этом сезоне Примеры плохо обороняются. В 25 встречах они пропустили 34 мяча. Стоит обратить внимание на прогресс молодого нападающего «Барселоны» Ламина Ямала, который забил три гола и сделал три ассиста в 25 играх Ла Лиги.

Подопечным Хави не хватает стабильности. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице в Примере, набрав 54 очка в 25 матчах. Клуб выиграл 16 встреч и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Барселона» провела 13 игр, в которых одержала девять побед.

В последних пяти встречах в Примере сине-гранатовые выступили неплохо. Кроме «Сельты», они победили «Осасуну» (1:0) и «Алавес» (3:1), завершили вничью матч с «Гранадой» (3:3), а уступили «Вильярреалу» (3:5). Слабо отыграла на этом отрезке оборона, поэтому каталонцы пропустили 10 мячей.

«Хетафе» в минувшем туре в Примере на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1). Команды атаковали большими силами и нанесли много ударов по воротам. Неманья Максимович вывел вперёд «городских», но соперник добавил в активности и отыгрался.

Подопечные Хосе Бордаласа хорошо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Помимо «Вильярреала», они завершили вничью матч с «Бетисом» (1:1), победили «Гранаду» (2:0) и «Сельту» (3:2), а уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

«Хетафе» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка в 25 встречах.«Городские» на выезде провели 13 матчей и одержали только одну победу, пропустив при этом 24 мяча.

«Хетафе» в этом сезоне Ла Лиги является типичной домашней командой, которая на выезде выглядит полной противоположностью. В свою очередь, сине-гранатовые неплохо провели последние встречи, а Левандовски набрал хорошую форму. Рассмотрим ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) за коэффициент 2.14.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе» 24 февраля 2024 года

Складывается впечатление, что внутренние проблемы в «Барселоне» ушли на второй план. Команда выглядит неплохо, создаёт опасные моменты, а тер Штеген придал уверенности обороне. В этом сезоне «Хетафе» на выезде не выдерживает давления сильных соперников и много пропустил. Предположим, что сине-гранатовые одержат победу с преимуществом минимум в два мяча.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.14.