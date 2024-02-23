«МЮ» — «Фулхэм». Тен Хаг не подпустит Тухеля

24 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «МЮ» — «Фулхэм». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.56. Шансы «дачников» оцениваются в 5.50. На ничью дают коэффициент 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура АПЛ «МЮ» — «Фулхэм» 24 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «МЮ» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» (24.02.2024)

Игра 26-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» начнётся 24 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск. «Красные дьяволы» в минувшей встрече на выезде обыграли «Лутон» со счётом 2:1.

Подопечные Эрика тен Хага активно начали матч и к седьмой минуте забили два мяча. Расмус Хойлунд оформил дубль и отрабатывает щедрые авансы, которые получил после перехода в клуб. В первом сезоне АПЛ в составе «МЮ» форвард принял участие в 20 встречах, забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Болельщики дождались от него яркой игры.

Тем не менее «Лутон» собрался с силами и пошёл вперёд. Он быстро забил ответный гол и, почувствовав уверенность, начал с утроенной энергией давить на оборону «МЮ». Тут пришёл черёд поработать Андре Онана. Не без доли везения «красным дьяволам» удалось удержать преимущество.

Подопечные тен Хага исправляют неудачно складывающийся для них сезон. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах. Клуб выиграл 14 встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «МЮ» провёл 12 игр, в которых одержал семь побед.

В последних пяти матчах в АПЛ «красные дьяволы» выступили великолепно. Кроме «Лутона», они победили «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Астон Виллу» (2:1), а встречу с «Тоттенхэмом» завершили вничью (2:2). Отметим, что позиционное нападение создаёт много опасных моментов, поэтому каждая игра на этом отрезке закончилась тоталом больше 2.5 мяча.

«Фулхэм» в минувшем туре АПЛ дома уступил «Астон Вилле» (1:2). Соперник владел инициативой, а Олли Уоткинс оформил дубль. Только уступая в счёте два мяча, подопечные Марку Силвы организовали давление на оборону соперника, и Родриго Мунис забил гол. Тем не менее «дачники» не отыгрались.

Подопечные Марку Силвы слабо провели последние пять матчей в АПЛ. Кроме «Астон Виллы», они проиграли «Челси» (0:1), победили «Борнмут» (3:1), а встречи с «Эвертоном» (0:0) и «Бёрнли» (2:2) завершили вничью.

«Фулхэм» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 25 встречах. На выезде клуб провёл 12 матчей, одержав всего одну победу, а пропустил 26 мячей.

Немаловажную роль в успехах лондонской команды играет Бобби де Кордова-Рид. На счету нападающего пять забитых мячей и одна результативная передача. Пока отсутствует другой автор пяти голов Рауль Хименес, вся надежда только на ямайского футболиста.

«Красные дьяволы» в последних встречах АПЛ хорошо играют в позиционном нападении, создают опасные моменты и забили много мячей. В свою очередь, подопечные Марку Силвы слабо выступили на выезде и пропустили 26 мячей в этом сезоне чемпионата Англии. Рассмотрим ставку на победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Недавно появилась информация, что летом Томас Тухель покинет «Баварию» и сделает перерыв. Однако затем информаторы сообщили, что немец готов возглавить «МЮ», если Эрик тен Хаг будет освобождён от должности главного тренера. Специалисту по душе финансовые возможности и традиции клуба.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 24 февраля 2024 года

Дела у тен Хага только начали налаживаться, а на его место уже хочет ступить Томас Тухель. Тренеру необходимо поднажать, чтобы заручиться доверием руководства. «Красные дьяволы» выиграли пять последних встреч во всех турнирах. В свою очередь, «Фулхэм» на выезде не так хорош, а его оборона не выдерживает натиска топовых клубов соперника. Поэтому наша ставка на победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.