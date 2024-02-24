«Флорида» — «Вашингтон». Овечкин перезагрузился

25 февраля состоится матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Пантерз» можно за 1.75, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.58. Ничья в основное время доступна за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 25 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Флорида» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.43. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет 3.15.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (25.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

25 февраля в матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Флоридой Пантерз» на «Амерант Банк Арена». Арбитр введёт шайбу в 2:00 мск.

«Столичные» в последней встрече на выезде победили «Тампа-Бэй» (5:3). Они агрессивно вели себя в атаке. «Кэпиталз» отлично реализовали опасные моменты — нанесли 24 броска и забросили пять шайб. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский не выручил команду, а его партнёр Никита Кучеров сделал результативную передачу.

Хорошо провёл матч капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он сделал результативную передачу и продлил серию с набранными очками по системе «гол+пас» до 10 игр. Такой результат 38-летний хоккеист показал впервые с 2018 года. В этом сезоне россиянин сыграл 52 встречи, забросил 16 шайб и отдал 26 голевых передач.

Подопечные Спенсера Карбери занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков. Клуб выиграл 26 из 55 встреч и на пять очков отстаёт от зоны плей-офф. «Столичные» слабо выступают на выезде, поскольку победили лишь в 12 из 27 матчей.

В последних пяти встречах «Вашингтон» показал хороший результат. Кроме «Тампа-Бэй», он выиграл у «Монреаля» (4:3) и «Нью-Джерси» (6:2), а уступил «Ванкуверу» (2:3 ОТ) и «Колорадо» (3:6). Отметим, что четыре матча на этом отрезке завершились тоталом больше 6.5 шайбы.

«Флорида», в свою очередь, в минувшей встрече на выезде проиграла «Каролине» (0:1). «Пантерз» владели инициативой, много атаковали и нанесли 44 броска, но не забили. Всему виной российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков, который сделал третий в этом сезоне шат-аут.

Был плотно прикрыт лидер нападения «Флориды» Сэм Райнхарт. Лучший бомбардир клуба провёл в этом сезоне 57 встреч, в которых забросил 39 шайб и сделал 28 результативных передач. Весьма вероятно, что Спенсер Карбери также уделит особое внимание форварду.

Подопечные Пола Мориса в 57 матчах набрали 78 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Они совсем немного отстают от первой строчки, поэтому предельно мотивированы. «Пантерз» провели дома 27 встреч и одержали 17 побед.

В последних встречах «Кэпиталз» выступили хорошо и включились в погоню за место в плей-офф. Они прибавили в нападении и много забивают. Кроме того, дополнительно мотивирует партнёров Овечкин, который самоотверженно проводит каждый матч. В свою очередь, «Флорида» также результативна. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.02.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 25 февраля 2024 года

Александр Овечкин в отличной форме, благодаря чему в приподнятом настроении находится вся команда. На решающем отрезке сезона «столичные» прибавили в нападении, но и «Флорида» предпочитает атакующий хоккей, а также имеет проблемы с защитой. Наша ставка на тотал больше 6.5 шайбы за 2.02.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.02.