Брэндон Морено — Брэндон Ройвал. Мексиканец планирует вернуть титул чемпиона

В ночь с 24 на 25 февраля в Мехико на «Мехико Сити-Арене» состоится турнир UFC Fight Night 237. В главном поединке мексиканец Брэндон Морено подерётся с американцем Брэндоном Ройвалом. Начало боя — не ранее 8:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Брэндон Морено — Брэндон Ройвал

Эксперты отдают предпочтение Морено и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.33. Шансы Ройвала оценили в 3.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 61.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 1.95, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.83.

Где смотреть бой Брэндон Морено — Брэндон Ройвал

Посмотреть трансляцию поединка Брэндон Морено — Брэндон Ройвал можно на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой UFC Fight Night 237 Брэндон Морено — Брэндон Ройвал (25.02.2024)

25 февраля состоится турнир UFC Fight Night 237, который пройдёт в Мехико. В главном событии Брэндон Морено подерётся с Брэндоном Ройвалом, который согласился заменить Амира Альбази. Поединок состоится на «Мехико Сити-Арене», а его начало запланировано не ранее чем на 8:00 мск.

Последний бой Малыша-убийцы с Александром Пантожей был очень близким, и поражение Морено раздельным решением ещё долго будут вспоминать. Жаль, но из-за него мексиканец утратил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Кажется, что каждый мейн-ивент с участием Морено превращается в классику, и этот бой не должен стать исключением. Малыш-убийца победил Ройвала в ноябре 2021 года, а затем получил шанс подраться за титул, став чемпионом. В очном поединке с американцем он выиграл нокаутом за секунду до окончания первого раунда.

Прошло немало лет с тех пор, и Морено прибавил во всех аспектах. Этот бой пройдёт на его родине, в Мексике. Поддержка родных болельщиков ему обязательно поможет. Наверняка по этой причине мексиканец не станет рисковать и выберет осторожную тактику, ведь важнее всего одержать победу любой ценой.

Пусть первый бой закончился для Ройвала неудачно, но в поединке с Морено он добился большого успеха, проводя сабмишены. С момента очного поединка он сильно прибавил, в том числе набрался опыта. В этот раз американец будет драться гораздо увереннее, и мы должны увидеть его более агрессивным в стойке.

Ройвал в последнем бою мог стать обладателем титула чемпиона UFC, но проиграл Александру Пантоже единогласным решением судей. Вероятнее всего, если он выиграет у Морено, то вновь получит этот шанс.

В свою очередь, мексиканец уже несколько раз становился чемпионом с момента их последней встречи, и он, несомненно, является фаворитом поединка. Морено прибавил в борьбе, а также подтянул защиту от тейкдаунов.

Американец наверняка воспользуется своей борьбой и бо́льшую часть времени проведёт в партере. Именно это помогало ему в последнем очном поединке.

Нас ожидает ещё один близкий бой, который превратится в классику. Будет интересно посмотреть, у кого из спортсменов лучше кардио. В нашем прогнозе мы отдадим предпочтение Морено и тоталу больше 3.5 раунда за 2.12.

Прогноз и ставки на бой Брэндон Морено — Брэндон Ройвал 25 февраля 2024 года

Для мексиканца этот турнир станет домашним, а перед болельщиками он не может ударить в грязь лицом. За годы с момента последней встречи с Ройвалом Малыш-убийца заметно прибавил в защите от тейкдаунов, борьбе и других аспектах. К тому же он уже становился чемпионом UFC, поэтому такие громкие поединки даются ему намного проще, а вот американец вряд ли отошёл от последнего поражения. Предполагаем, что бой получится близким, но в итоге выиграет Морено.

Ставка: победа Брэндона Морено и тотал больше 3.5 раунда за 2.12.