Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.53: Кравец так и будет дышать в спину Разину

Вот и подходит к концу регулярный сезон КХЛ, а значит, скоро команды начнут играть в плей-офф. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.53 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Рассматривая предматчевую статистику, можно увидеть, что «Металлург» показывает хорошие результаты в последних играх, победив в трёх из пяти встреч. Особенно важно, что все три выигранных матча проходили на домашнем льду, что говорит о сильной игре команды перед своими болельщиками. У «Авангарда» серия с двумя поражениями, и последние выступления не кажутся стабильными.

С учётом преимущества домашнего льда «Металлурга» и его текущей формы можно предположить, что он будет иметь лучшие шансы на успех. Также стоит отметить, что в последнем очном матче между этими командами дома «Металлург» одержал победу со счётом 4:3 в овертайме. Это может добавить уверенности в предстоящей встрече.

Наш прогноз — победа магнитогорцев за 2.18. Ожидается, что игра будет напряжённой и равной, но домашняя арена и поддержка болельщиков сыграют свою роль и помогут хозяевам добиться важной победы.

Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА

Обе команды показывают стабильные результаты в своих последних пяти играх. Однако именно «Динамо» выглядит более уверенно, одержав победы во всех пяти минувших матчах, в то время как ЦСКА потерял очки дважды, хотя и не без борьбы.

Очные встречи говорят в пользу московского «Динамо», которое одержало три победы в нынешнем сезоне. Особенно запомнился выигранный со счётом 4:1 матч в декабре прошлого года. Но не стоит забывать и об армейцах, которые в состоянии переломить ход игры и доказать своё превосходство.

Прогноз на матч: «Динамо» с трудом, но обыграет ЦСКА. Счёт может быть не крупным, однако в пользу хозяев. Предполагается упорная борьба. Ставки на то, что бело-голубые выиграют, принимают за 2.65.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Хозяева льда показывают стабильные результаты в последних пяти матчах, одержав три победы, в том числе обыграв «Амур» со счётом 4:2 накануне. Несмотря на поражение от «Локомотива» (2:4), казанцы продемонстрировали отличную результативность и умение доводить матч до победы. Это было видно и в игре со «Спартаком», в которой они победили 3:0.

С другой стороны, «Адмирал» показывает нестабильные результаты, особенно в гостевых матчах. На выезде дальневосточная команда потерпела два поражения подряд — от московского «Динамо» и «Салавата Юлаева», с общим счётом 3:7. Однако нельзя сбрасывать со счетов её крупную победу во встрече с «Трактором» — 6:1, подчëркивающую потенциал в атаке.

Учитывая преимущество домашних трибун «Ак Барса» и последние успешные выступления, а также преимущество в личных встречах, в которых из последних пяти матчей он выиграл четыре, все шансы на победу на стороне казанцев.

Предполагаем, что игра закончится победой «Ак Барса» за 1.65. Хозяева смогут контролировать ход встречи на протяжении всех периодов, реализуя свои моменты и используя преимущество домашней арены для достижения желаемого результата.

Экспресс на матчи 26 февраля

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Авангардом» за 2.18.

Ставка 2: победа «Динамо» в игре с ЦСКА за 2.65.

Ставка 3: победа «Ак Барса» в матче с «Адмиралом» за 1.65.

Общий коэффициент: 2.18 Х 2.65 Х 1.65 = 9.53.