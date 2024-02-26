«Вашингтон» — «Оттава». Здоровяк решает!

Результативная серия форварда прервалась, но зато выросли шансы на выход в плей-офф!

27 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Оттава». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Сенаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 27 февраля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Оттава» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» (27.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 27 февраля состоятся четыре матча. В самом раннем из них на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В последних семи встречах «Вашингтон» уступил только возглавляющему Западную конференцию «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Колорадо» (3:6) и «Флориде» (2:3 ОТ). Победили подопечные Спенсера Карбери сначала «Бостон» (3:0), а затем «Монреаль» (4:3), «Нью-Джерси» (6:2) и «Тампа-Бэй» (5:3).

Таким образом, «столичные» поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от располагающейся в зоне уайлд-кард «Тампы» довольно велико, но у «Кэпиталз» есть несколько матчей в запасе. Побороться за выход в плей-офф вполне реально.

Карбери исправил ошибки и значительно улучшил рисунок игры «Вашингтона». Клуб стал на порядок привлекательнее смотреться в атаке, улучшилась результативность Александра Овечкина. В последних 11 матчах 38-летний нападающий забросил восемь шайб и отдал шесть голевых пасов.

В последней встрече с «Флоридой» прервалась результативная серия Овечкина, которая насчитывала 10 матчей. Однако ему всё равно удалось установить особое достижение. Капитан «столичных» стал первым россиянином и 10-м хоккеистом в истории НХЛ, который провёл 1400 игр в лиге.

«Оттава» тоже очень здорово прибавила. В последних 10 встречах она уступила только «Анахайму» (1:5), «Чикаго» (2:3) и «Флориде» (2:3 ОТ). За счёт побед в остальных матчах «Сенаторз» поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Отставание от зоны плей-офф большое, но, если команде удастся сохранить форму, она может стать одной из главных сенсаций сезона. Хорошую форму набрали практически все хоккеисты «Оттавы», но отдельно стоит выделить Клода Жиру и Брэди Ткачука.

36-летний канадец принял участие в 55 играх, в которых забросил 18 шайб и отдал 34 результативные передачи. К предстоящей встрече он подходит с восьмиматчевой результативной серией. Американец за этот же период времени записал на свой счёт 25 голов и 22 ассиста.

Хорошо помогают Жиру и Ткачуку Артём Зуб и Владимир Тарасенко. На двоих россияне в этом сезоне забили 18 голов и отдали 39 результативных передач. Сообщается, что нападающий в ближайшее время может вернуться в «Рейнджерс». Однако для этого ему нужно убедить руководство в правильности решения об обмене качественными выступлениями.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6 шайб за коэффициент 1.80. 7 из 10 последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Три другие тоже получились результативными, но во всех трёх случаях команды на двоих забросили пять шайб.

В этот раз выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Оба клуба находятся на подъёме. Их результативность заметно возросла. «Вашингтон» в последних 10 матчах забросил 38 шайб. «Оттава» за этот же отрезок времени забила 35 голов.

В то же время обеим командам на протяжении всего сезона не хватает надёжности в обороне. «Кэпиталз» в последних 10 встречах пропустили целых 45 шайб. У «Сенаторз» за этот период меньше — 28 голов. Однако у них гораздо хуже показатели на дистанции (193 пропущенных шайбы в 55 встречах).

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 27 февраля 2024 года

У команд примерно одинаковые шансы на победу. В последнее время они смотрятся очень собранно. На двоих в этом сезоне «Вашингтон» и «Оттава» забросили 330 шайб, но пропустили ещё больше — 365. Мотивация в виде борьбы за выход в плей-офф заметно их взбодрила. Показатели и история очных встреч предполагают большое количество заброшенных шайб. Предлагаем проверить верх по голам.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.80.