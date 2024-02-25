«Динамо» М — ЦСКА. Кудашов и Гусев боятся допустить ошибку

Кубок Континента почти в руках бело-голубых, но важно не проиграть последнюю встречу. Поэтому много голов не ждём.

26 февраля состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.17, шансы армейцев оценили в 2.74. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 26 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» Москва — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.74. Ставки на победу бело-голубых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Если красно-синие выиграют матч, сыграет коэффициент 2.09.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА (26.02.2024)

Совсем немного времени осталось до плей-офф. 26 февраля в матче регулярного сезона КХЛ московское «Динамо» сыграет с ЦСКА на «ВТБ Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Бело-голубые в последней встрече дома победили «Адмирал» (4:3 ОТ). Они сразу захватили инициативу, опасно атаковали, и в первом периоде Бреннан Менелл открыл счёт. Тем не менее преимущество удержать не удалось, и матч перешёл в овертайм, победную шайбу в котором забросил Джордан Уил.

«Динамо» на протяжении всей игры владело инициативой и нанесло 37 бросков. Соперник плотно оборонялся, но оставлял свободные зоны, которыми и воспользовались подопечные Алексея Кудашова. После встречи наставник команды похвалил их за самоотдачу.

Никита Гусев, от которого отказался СКА, выдал великолепный регулярный сезон и стал лучшим бомбардиром, имея в активе 86 очков по системе «гол+пас». Форвард забросил 23 шайбы и сделал 63 результативные передачи. У Буше со второй строчки списка на шесть очков меньше, а впереди всего одна игра.

Также стоит отметить, что Никита Гусев покорил рекорд КХЛ по набранным очкам за один сезон. До него обладателем этого достижения был Сергей Мозякин — 85 (48+37) очков. Даже президент лиги Алексей Морозов не сдержался и поздравил нападающего «Динамо».

Подопечные Кудашова занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков. Клуб выиграл 45 из 67 встреч и претендует на Кубок Континента, поэтому будут предельно мотивирован в московском дерби. СКА отстаёт на одно очко, и это ещё одна мотивация для Никиты Гусева — лишить Ротенберга радости.

В последних пяти встречах московское «Динамо» показало великолепный результат. Кроме «Адмирала», клуб выиграл у минского «Динамо» (2:1), «Витязя» (6:3), «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ) и «Северстали» (3:2). Хорошую форму набрали бело-голубые перед стартом плей-офф.

В минувшей встрече ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо» (2:1). Подопечные Сергея Фёдорова нанесли 29 бросков и поставили перед защитой соперника сложные задачи. Не отметился результативными действиями лучший бомбардир ЦСКА Константин Окулов, хотя до этого в матче с «Сибирью» сыграл великолепно, забросив шайбу и сделав три ассиста.

Главный тренер армейцев после победы в интервью рассказал, что команда готова к походу за третьим Кубком Гагарина подряд и не выбирает соперника в плей-офф. Подопечные Фёдорова после 67 матчей набрали 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Они одержали 34 победы.

Команды готовятся к плей-офф Кубка Гагарина, поэтому будут беречь силы, и хоккеисты постараются не получить травму. Подобный сценарий встречи вряд ли приведёт к результативной игре. Кроме того, в трёх из последних четырёх очных матчей на «ВТБ Арене» забивалось меньше пяти голов, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 26 февраля 2024 года

Главным козырем Сергея Фёдорова в плей-офф минувшего сезона была надёжная игра в защите. Вряд ли наставник красно-синих будет менять тактику, которая принесла два Кубка Гагарина подряд. Акцент на оборону просматривается у ЦСКА уже сейчас. Предположим, что будет заброшено меньше пяти шайб.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.