Поговаривают, что дела у Мичела пошли под откос. Но так ли это на самом деле?

«Жирона» — «Райо Вальекано». Цыганков и Довбик выдохлись? Ну уж нет!

26 февраля состоится матч 26-го тура Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 1.63. Шансы «молний» оцениваются в 2.25. На ничью дают коэффициент 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано» 26 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Жирона» — «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано» (26.02.2024)

Приближается к развязке сезон чемпионата Испании. Игра 26-го тура Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано» начнётся 26 февраля на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Жирона» последнюю встречу Ла Лиги проиграла на выезде «Атлетику» (2:3). У бело-красных не получалось быстро развивать атаки, и лидеры нападения попали под плотную опеку соперника. Артём Довбик провёл на поле весь матч, но результативным действием не отметился, а Виктор Цыганков забил гол и был полезен в прессинге.

Каталонцы поблёкли. Много ошибок допускает их оборона. Анхель Мичел пока не нашёл и не устранил причину образовавшихся проблем. В двух последних матчах Примеры «Жирона» пропустила семь мячей. Это большой повод для беспокойства.

После 25 туров Ла Лиги бело-красные находятся на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. За это время подопечные Мичела потерпели всего лишь три поражения. Они отлично выступают на домашнем стадионе, проиграв только 1 из 12 встреч. При этом на своём поле каталонцы забили 30 мячей, пропустив семь.

В последних пяти встречах в Ла Лиге «Жирона» выступила нестабильно. Кроме «Атлетика», каталонцы уступили мадридскому «Реалу» (0:4), сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а победили «Севилью» (5:1) и «Сельту» (1:0).

Подопечные Анхеля Мичела довольно долго занимали первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, но не выдержали бремя лидерства. Травмы и тяжёлый график измотали системообразующих игроков «Жироны». В интервью главный тренер рассказал, что теперь будет доволен местом в зоне Лиги чемпионов.

«Райо Вальекано» в минувшем туре чемпионата Испании дома сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1). Дерби прошло в крайне напряжённой борьбе. «Сливочные» открыли счёт уже на третьей минуте, но «молнии» и не думали сдаваться. Они довольно быстро пришли в себя и создали несколько опасных моментов. Незадолго до перерыва команда Франсиско Родригеса отыгралась.

Ничейный результат с лидером чемпионата скорее исключение, ведь на протяжении всего сезона «молнии» выглядят слабо. Их безвыигрышная серия насчитывает шесть матчей. На этом отрезке мадридцы потерпели четыре поражения: во встречах с «Лас-Пальмасом» (0:2), «Атлетико» (1:2), «Севильей» (1:2) и «Мальоркой» (1:2).

«Райо Вальекано» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 25 очков. Команда выиграла всего лишь пять матчей, потерпев 10 поражений. С такими результатами хорошо бы закрепиться в середине, ведь от зоны вылета «пчёл» отделяют восемь очков.

Бело-красные проиграли последние две встречи, но ведь не всухую. К тому же уступили они набравшим очень хороший ход командам. Атака каталонцев всё такая же агрессивная и результативная. «Райо Вальекано» способен удивлять, что доказал в минувшей игре с «Реалом», закончившейся вничью. Рассмотрим ставку на то, что «Жирона» не проиграет и «обе забьют» за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано» 26 февраля 2024 года

Мичел изначально говорил, что его команда не думает о чемпионстве и уж тем более не стремится к нему. По словам тренера «Жироны», задача клуба – выйти в Лигу чемпионов. Никто не верил, а теперь это подтверждено фактом. У бело-красных слабая защита, но лучшая в Ла Лиге атака. Мы не сомневаемся, что они не проиграют одному из аутсайдеров, но обязательно пропустят хотя бы гол.

Ставка: «Жирона» не проиграет и «обе забьют» за 2.07.