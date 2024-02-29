Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин. Сладкий требует третьего пояса!

Россиянин называет себя легендой. Кажется, этот статус он оправдает, как минимум в сингапурском промоушене.

1 марта в Катаре на «Лусаил Спортс Арене» состоится турнир One 166. В поединке за чемпионский пояс в среднем весе подерутся нидерландец Ренье де Риддер и россиянин Анатолий Малыхин. Начало боя – не ранее 18:45 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин

Эксперты считают фаворитом Малыхина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.11. Шансы Риддера оценили в 6.00. Аналитики считают, что бой Ренье де Риддер – Анатолий Малыхин дойдёт до судейского решения: тотал больше 1.5 раунда оценён в 1.65, а тотал меньше 1.5 раунда – в 2.06.

Где смотреть бой Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин

Посмотреть трансляцию поединка Ренье де Риддер – Анатолий Малыхин можно на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой One 166 Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин (01.03.2024)

На горячее 1 марта мир спорта подготовил нам сингапурский турнир One 166, в котором состоится поединок за чемпионский титул в средней весовой категории. В нём российский боец Анатолий Малыхин подерётся с нидерландцем Ренье де Риддером на «Лусаил Спортс Арене». Начало – не ранее 18:45 мск.

Голландский рыцарь считается очень сильным бойцом и достойным соперником. За свою профессиональную карьеру он одержал 16 побед подряд, пока не встретился с россиянином и не потерпел первое поражение. В тот момент Ренье удерживал титул чемпиона в полутяжёлом весе и утратил его, упав в нокаут уже в первом раунде.

Де Риддер больше предпочитает задействовать свои борцовские навыки, благодаря которым побеждал сабмишеном 11 раз в карьере. Он же является действующим обладателем чемпионского пояса в средней весовой категории, и вновь отнять его может всё тот же Малыхин. Кстати, что касается этого дивизиона, то нидерландец не проигрывал пока никому.

Анатолий попробует установить один из рекордов, став чемпионом сразу в трёх весовых категориях. При этом он является непобеждённым бойцом с рекордом из 13 побед. В сингапурском One Сладкий дебютировал в 2021 году, выиграв в первом раунде у бразильца Алешандре Мачадо. В следующем поединке он вновь не оставил поводов для сомнений и нокаутировал Амира Алиакбари уже в первом раунде.

Этого оказалось достаточно, чтобы предложить Малыхину бой за титул временного чемпиона в тяжёлом весе, который он отобрал у белоруса Кирилла Грищенко, одержав победу очередным нокаутом, но во втором раунде. Как раз после этого Анатолий спустился в полутяжёлую весовую категорию и выиграл у де Риддера.

Наконец, в минувшей схватке Сладкий встретился с реальным обладателем пояса в тяжёлом весе Арджаном Бхулларом и одержал победу в третьем раунде. После этого россиянин заявил, что хочет стать чемпионом ещё и в средней весовой категории. Для этого у него есть всё необходимое. Благодаря своей нокаутирующей мощи Малыхину вполне по силам пройти в очередной раз нидерландца.

Ренье де Риддер, конечно же, пройдёт хорошую подготовку, изучит своего соперника и попытается прочитать его ошибки, а также свои недочёты из прошлого боя. Вот только ему это вряд ли поможет. Малыхин слишком легко победил нидерландца в первом раунде и с тех пор не сбавил оборотов. Мы считаем, что Анатолий вновь выиграет и сделает это быстро. Ставки на тотал меньше 1.5 раунда принимают за 2.05.

Прогноз и ставки на бой Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин 1 марта 2024 года

Нидерландец хочет защитить свой пояс, а заодно взять реванш у российского бойца за поражение в последнем очном поединке. Тогда Ренье утратил титул чемпиона в полутяжёлом весе, а теперь может лишиться ещё одного – в среднем. Малыхин катком проходится по всем своим соперникам в One и попытается стать обладателем третьего пояса. Мы не видим преград, чтобы это совершить. Причём победа будет лёгкой и бой завершится в первом раунде.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 2.05.