СКА — «Торпедо», первый матч. Ротенберг выявит слабости Ларионова

1 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.64. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина СКА — «Торпедо» 1 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что обе команды забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Торпедо» Нижний Новгород (01.03.2024)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 1 марта состоятся три первые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В самой поздней из них на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге местный СКА примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Регулярку СКА завершил на второй строчке в сводной таблице КХЛ. В последних 14 встречах он уступил только «Авангарду» (5:9), «Северстали» (0:3) и «Куньлуню» (2:3). Причём в двух из трёх случаев потеряли очки петербуржцы на выезде. Также они в гостях в серии послематчевых буллитов победили «Барыс» (2:1 Б). Все остальные встречи выиграли в основное время.

За этот отрезок времени подопечные Романа Ротенберга пропустили всего лишь 27 шайб, а вот забросили 51. Пять из них записал на свой счёт Сергей Толчинский. Также он отдал семь результативных передач. К старту плей-офф лидер нападения армейцев подходит в отличном тонусе.

Отличное подспорье Толчинскому составляет талантливый Александр Никишин. Отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей во встрече с «Куньлунем», он установил несколько клубных рекордов. Во-первых, 22-летний хоккеист стал лучшим защитником-ассистентом в истории СКА. В 148 встречах он отдал 87 голевых передач.

Во-вторых, Никишин стал лучшим защитником-бомбардиром команды из Санкт-Петербурга в регулярных чемпионатах КХЛ. Он достиг отметки в 111 (28+83) очков и обошёл предыдущего рекордсмена среди хоккеистов его амплуа – Дмитрия Калинина, который набрал 110 (41+69) очков за армейцев в регулярках.

«Торпедо» подходит к старту плей-офф далеко не в таком классном тонусе, как СКА. В последних 14 матчах оно победило только «Трактор» (3:1) и «Сочи» (5:3). Ещё нижегородцы трижды уступили в овертайме и один раз – в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время.

В результате «Торпедо» спустилось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Не в последнюю очередь спад связан с тем, что в раздевалке клуба ухудшилась атмосфера. У Игоря Ларионова возник конфликт сразу с двумя ведущими хоккеистами — Алексеем Кручининым и Антоном Сизовым.

Профессор исключил лидеров из состава, хотя некоторые игроки пытались заступиться за сокомандников, а у помощников тренера были мысли касательно урегулирования конфликта. Кручинин в преддверии серии со СКА призвал болельщиков не погружаться во внутреннюю кухню клуба, а бросить все силы на поддержку команды.

Он подчеркнул, что это чисто рабочие моменты. Однако они подрывают доверие к Ларионову. Хоккеисты могут не выполнить установки из-за банального отсутствия лояльности со стороны Профессора. На последнем отрезке сезона у «Торпедо» отсутствовала как таковая командная игра. Было много ошибок, в особенности в обороне.

Всего в 68 встречах в регулярном чемпионате КХЛ нижегородцы пропустили 180 шайб, а забросили 189. Петербуржцы за этот же период времени пропустили только 139 голов, а забили 220 — больше только у «Спартака». Поставить на то, что СКА не уступит «Торпедо» в первом матче в основное время и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

В минувшем сезоне команды встречались на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, и все четыре встречи выиграли петербуржцы. Причём две из четырёх побед получились весьма результативными. В двух других случаях подопечные Ротенберга победили со счётом 4:0 и 2:1 в овертайме.

Конечно, отношение к наставнику клуба из Санкт-Петербурга у многих весьма скептическое. Причина заключается в поведении и противоречивых высказываниях тренера. Тем не менее у него есть менталитет победителя, опытный тренерский штаб и отличная комплектация состава.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина СКА — «Торпедо» 1 марта 2024 года

К СКА можно относиться по разному. Однако факт остаётся фактом — клуб обладает огромными ресурсами и подходит к плей-офф в отличной форме. Дома он должен уверенно победить переживающее трудные времена «Торпедо». Понятно, что мотивация у нижегородцев на фоне регулярки значительно вырастет. Однако решения Ларионова могут повлечь негативные последствия. Без Кручинина и Сизова будет очень нелегко.

Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.