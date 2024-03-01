«Ахмат» — «Урал». Виктор Гончаренко доверится обороне

2 марта состоится матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.26. Успех екатеринбуржцев оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал» 2 марта 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Ахмат» — «Урал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют грозненцы, сыграет коэффициент 1.26. Гол екатеринбуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» (02.03.2024)

Незаметно пролетела зимняя пауза. Игра 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал» начнётся 2 марта в Грозном на стадионе «Ахмат-арена». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

«Ахмат» отлично поработал на тренировочных сборах, о чём рассказал в интервью главный тренер Мирослав Ромащенко. Игроки полностью выполнили план подготовки и в приличном физическом состоянии возвращаются к возобновлению официальных игр.

Грозненцам придётся приложить серьёзные усилия, чтобы исправить неудачную ситуацию, ведь в этом сезоне РПЛ они выступали пока слабо. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице, которое подразумевает участие в стыковых матчах за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

К такому состоянию привёл неудачный старт сезона. «Ахматом» руководил в то время Сергей Ташуев, но что-то не заладилось у опытного специалиста, а руководство не стало ждать исправления ситуации. Спасать клуб из Грозного был призван Мирослав Ромащенко, но его результат также сложно признать успешным.

Состав у грозненцев неплохой, в каждой линии есть опытные игроки, которые должны взять себя в руки. Был активен «Ахмат» на трансферном рынке, пригласив в клуб двух защитников: Лукаса Ловату и Надера Гандри. Тем не менее пока не ясно, как пройдёт их адаптация.

В свою очередь, «Урал» отметился одним громким приобретением. Речь идёт о заключении контракта с бывшим игроком «Ростова» и сборной России Алексеем Ионовым. Это усиление атакующего потенциала «шмелей». Хотя полузащитнику недавно исполнилось 35 лет, но он по-прежнему мотивирован и горит желанием помочь новому клубу улучшить ситуацию.

«Уралу» действительно не помешает помощь, поскольку команда находится на 12-м месте в турнирной таблице, неподалёку от зоны стыковых матчей. Тем не менее президент клуба Григорий Иванов не рассматривает вариант с увольнением Виктора Гончаренко. Напротив, он рассказывает о скором продлении контракта с наставником.

Тем не менее сам Гончаренко вряд ли доволен игрой команды в этом сезоне РПЛ, зная бескомпромиссный характер тренера. Его подопечные довольно много пропустили голов в первой части сезона, поэтому на сборах обороне было уделено особое внимание.

Есть вполне обоснованные претензии и к линии нападения, поскольку 18 забитых мячей — это не слишком хороший результат. Вполне вероятно, что появление Алексея Ионова вдохнёт новую жизнь в атаки «шмелей», ведь это игрок с большим опытом и талантом.

Непростая ситуация у команд в этом сезоне. До финиша осталось не так уж и много матчей, поэтому любая осечка может очень дорого стоить. В такой ситуации вряд ли тренерский штаб команд будет делать акцент на атаке. Мы предполагаем, что «Ахмат» и «Урал» не станут рисковать. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» 2 марта 2024 года

В сложной ситуации команды чаще используют оборонительную схему, поскольку даже ничья не станет таким болезненным ударом, как поражение в первом матче весенней стадии РПЛ. Весьма вероятно, что «Урал» и «Ахмат» не будут рисковать и сосредоточат усилия на защите, сведя к минимуму риск допустить ошибку. Отсюда наша ставка на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.