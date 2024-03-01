«Зенит» — «Спартак». Чемпион возьмёт своё

2 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.65. Успех москвичей оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 2 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (02.03.2024)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 2 марта запланированы четыре матча 19-го тура первенства. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Зенит» неудачно начал сезон. У него ушло некоторое время на то, чтобы адаптироваться к уходу Малкома в «Аль-Хиляль». Зато в последних восьми турах в чемпионате России петербуржцы уступили только «Локомотиву» (1:3), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Подопечные Сергея Семака ушли на зимний перерыв с весьма неплохим настроением. Они располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Чтобы увеличить шансы на победу в первенстве, зимой команда подписала ряд качественных новичков.

Присоединились к клубу Ильзат Ахметов и сразу три бразильца — Нино, Артур и Педро. Не обошлось и без потерь, но новобранцы полностью компенсировали их. Сборы преобразившийся «Зенит» провёл очень здорово. Он выиграл Кубок равноправия, уверенно победив «Аль-Духаиль» (2:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Сантос» (4:1).

Очень приятное впечатление после себя оставил Педро. Бразильский вундеркинд прекрасно взаимодействовал с новыми сокомандниками и в двух из трёх этих встреч отметился забитыми мячами. 18-летний нападающий очень быстро освоился и зарекомендовал себя как футболиста основного состава «Зенита».

«Спартак», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Зенита» составляет шесть очков. Красно-белые очень нестабильны. Они проиграли 9 из 25 матчей во всех официальных турнирах, а также три раза сыграли вничью.

К Гильермо Абаскалю по-прежнему много вопросов. На сборах испанский специалист обещал поработать над стабильностью и улучшением взаимопонимания между футболистами. И в целом контрольные матчи у «народной команды» прошли неплохо. Она выиграла Зимний кубок РПЛ, а также победила в контрольных встречах «Торпедо» (3:2), «Абдыш-Ату» (4:0) и «Астану» (4:0).

Всё бы ничего, но в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» москвичи продемонстрировали, мягко говоря, некачественный футбол и потерпели разгромное поражение — 0:3. Абаскаль исправился, но негативный осадок и некоторые выводы остались. Есть основания полагать, что вторая часть сезона пройдёт так же, как и первая.

Хотя нельзя не отметить, что «Спартак» тоже качественно усилился. Он подписал Манфреда Угальде. 21-летний костариканский нападающий в шести товарищеских встречах отметился двумя забитыми мячами и отдал столько же результативных передач.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.95. Шесть из девяти последних очных встреч закончились именно так. В двух из трёх других игр подопечные Сергея Семака выступали на выезде. А ещё дважды команды встречались в Кубке России, в котором петербуржцы неудачно играют уже несколько лет кряду.

На домашнем стадионе действующий чемпион РПЛ проиграл только два из девяти матчей в первенстве, а также один раз сыграл вничью. Причём оба поражения подопечные Семака потерпели в начале сезона, когда привыкали к отсутствию Малкома. За этот период времени они пропустили только восемь мячей, а забили 19.

Ещё стоит отметить, что в прошлом сезоне «народная команда» также выиграла Зимний кубок РПЛ и очень собранно смотрелась на сборах. Однако после возобновления чемпионата России вся её привлекательность куда-то испарилась. Не исключено, что так же будет и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 2 марта 2024 года

«Зенит» набрал отличный ход на последнем отрезке сезона, а ещё классно усилился зимой. Мотивация в виде чемпионской гонки и поддержка родных трибун должны помочь ему уверенно обыграть нестабильный «Спартак». Несмотря на хорошо проведённые сборы и быструю адаптацию новичка, уверенность в качественном выступлении подопечных Абаскаля в грядущем матче отсутствует.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.