«Химки» — «Тюмень». Талалаев возобновит сезон победой

Тюменцы не так хороши на выезде, а в Химки приедут без основных игроков обороны.

4 марта состоится матч 21-го тура Первой лиги России «Химки» — «Тюмень». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.10. Успех тюменцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Химки» — «Тюмень» 4 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Химки» — «Тюмень» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Первой лиги «Химки» — «Тюмень» (04.03.2024)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего отпуска, а вместе с ней возобновился второй по силе футбольный дивизион страны — Первая лига. Закрывать программу 21-го тура выпала честь «Химкам» и «Тюмени». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Особенный интерес данная встреча вызывает тем, что соперники входят в лидирующую группу пяти команд. За 20 туров до того химчане набрали 36 очков, а тюменцы — 35. При этом один из конкурентов — махачкалинское «Динамо» (37 очков) — проиграл свой матч в субботу, а потому победа может вывести любого в лидеры.

«Химки» сохранили Андрея Талалаева на посту главного тренера, а потому привыкать к новым требованиям футболистам не пришлось. Во время предсезонки они провели не самый удачный матч с ЦСКА (0:3) и более цельный матч с «Крыльями Советов» (1:1). На фоне неудачи «Тюмени» в спарринге с «Сочи» (1:2) это неплохой результат.

Вопрос остался лишь по форварду, которого тренерский штаб хотел, но не получил от селекционного отдела. А бывшие армейцы Кирилл Панченко и Хетаг Хосонов голами не шибко радуют. Хотя стоит отметить, что до паузы красно-чёрные были одними из лучших по количеству забитых мячей среди всех участников, наколотив 30 штук.

На таком фоне важно отметить, что «Тюмень» в предстоящем матче сыграет не оптимальным составом. Из-за дисквалификации в Химках во встрече не примут участия центральный защитник Никита Печенкин и опорник Денис Самойлов. Потери непременно скажутся на пропускной способности обороны, которая хуже играет на выезде.

Против «Тюмени» также играет то, что команда направилась на игру в Химки прямиком из Турции, улетев со сборов последней среди остальных участников. Конечно, мотаться из Москвы в Тюмень и обратно не пришлось, но дорога вместе самолётом наверняка отразится на свежести футболистов.

При таких раскладах напрашивается твёрдая победа «Химок». Строго говоря, даже последние результаты соперников перед зимним перерывом намекают на преимущество хозяев. Химчане выиграли три из пяти последних туров, а тюменцы проиграли два выездных матча подряд с общим счётом 1:4.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Химки» — «Тюмень» 4 марта 2024 года

«Химки» являются фаворитом предстоящего матча, на наш взгляд. Команда чуть раньше вернулась со сборов, играть будет дома, а перед паузой демонстрировала хороший результативный футбол. «Тюмени», лишившейся из-за дисквалификаций двух игроков обороны, будет трудно рассчитывать на очки.

Ставка: «Химки» победят за 2.10.