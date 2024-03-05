Захарян вылетит, Кейн — герой, а Малком веселится. Экспресс на Лиги чемпионов

На дворе весна, а это значит, что давно пришла пора плей-офф Лиги чемпионов. 5 марта состоятся некоторые ответные матчи 1/8 финала главного клубного турнира в Европе и 1/4 финала — в Азии. Представляем вашему вниманию экспресс на вторник с общим коэффициентом 15.12.

Прогноз на ответный матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

«Реал Сосьедад» на своём поле непременно захочет взять реванш за поражение в Париже со счётом 0:2, однако его последние игры не дают оснований для оптимизма. Поражения от «Севильи», «Мальорки» по пенальти и «Вильярреала» показывают, что испанская команда находится не в лучшей форме.

«ПСЖ», с другой стороны, кажется более стабильным, несмотря на недавний спад в виде ничьих с «Монако» и «Ренном». Парижане обладают мощным составом, имеющим куда больший опыт выступлений на европейской арене. Плюс уверенность и спокойствие после значительного преимущества в первом матче.

Исходя из всех факторов, прогнозируем ничейный результат. «Реал Сосьедад» отчаянно будет биться за победу на своём поле, ведь иного пути у него нет. «ПСЖ» форсировать события, напротив, бессмысленно. Логично, что опытный Луис Энрике выберет прагматичный путь, где не обязательно выигрывать и достаточно просто не проиграть.

Прогноз на ответный матч «Бавария» — «Лацио»

Пожалуй, это будет один из самых захватывающих матчей игровой недели в Лиге чемпионов, поскольку в первой встрече «Бавария» уступила в гостях «Лацио» со счётом 0:1 и теперь побежит отыгрываться. Возможно, поэтому букмекеры отдают явное предпочтение немецкой команде, устанавливая коэффициенты на её победу в районе 1.29-1.30.

Вообще, «Бавария» показывает не самую лучшую форму в последних матчах, однако известна своей способностью мобилизоваться в ключевые моменты. Кроме того, Томас Тухель обладает мощным атакующим потенциалом в лице Гарри Кейна и опытом игры на высоком уровне. «Лацио» при этом тоже не впечатляет, потерпев три поражения в четырёх играх после победы над мюнхенцами.

Разумеется, итальянская команда будет бороться, но для выхода в следующий раунд ей нужно будет показать высочайший уровень. Однако «Бавария» играет дома и имеет отрицательный баланс после первого матча, поэтому ожидается, что она будет атаковать с первых минут. «Лацио» же, скорее всего, будет придерживаться оборонительной тактики с надеждой на контратаки.

С учётом домашнего стадиона, мотивации и более качественного состава, на наш взгляд, «Бавария» имеет все шансы на победу. Более того, прогнозируем разницу в два мяча в пользу мюнхенцев. То есть Маурицио Сарри, несмотря на сенсационную победу в первой встрече, покинет нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

Прогноз на первый матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» в Лиге чемпионов АФК

Лига чемпионов — и в Азии Лига чемпионов. Предстоящий матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом» в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК обещает быть захватывающим. Обе команды демонстрируют хорошие результаты в последних играх, но «Аль-Хиляль» на домашнем стадионе выглядит более предпочтительным кандидатом на победу.

«Аль-Хиляль» не знает поражений на протяжении очень длительного времени, демонстрируя солидную игру в атаке и обороне. Александр Митрович, Малком, Сергей Милинкович-Савич и Салем Аль-Давсари регулярно приносят команде результативные победы. При этом домашняя арена является для клуба крепостью.

«Аль-Иттихад», с другой стороны, тоже находится в хорошем состоянии, одержав три победы в последних пяти матчах и сыграв вничью ещё в одном. Однако четыре прошлые очные встречи, включая последнюю, которая состоялась 1 марта, завершились в пользу «Аль-Хиляля». Это говорит о значительном преимуществе хозяев.

Любопытно и то, что все четыре прошлые встречи ознаменовались большим количеством забитых голов с обеих сторон. Отметим также, что «Аль-Хиляль» забивал каждый раз не менее трёх мячей. С его нынешней линией атаки, судя по всему, забьёт снова, а «Аль-Иттихад» поддержит. Отсюда ставка на тотал больше 3.5 мяча.

Экспресс на матчи Лиг чемпионов 5 марта 2024 года

Ставка 1: ничья в матче «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» за 3.50.

Ставка 2: победа «Баварии» в матче с «Лацио» с форой (-1.5) за 1.80.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» за 2.40.

Общий коэффициент: 3.50 х 1.80 х 2.40 = 15.12.