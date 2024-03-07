«Ростов» — «Краснодар». Карпин подсобит «Зениту»

8 марта состоится матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар». Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.67. Успех ростовчан оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 8 марта 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Ростов» — «Краснодар» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют ростовчане, сыграет коэффициент 1.35. Гол «быков» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (08.03.2024)

Игра 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» начнётся 8 марта на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск.

Упорная работа на тренировочных сборах «Ростова» принесла свои плоды. В минувшем туре подопечные Валерия Карпина справились нападением «Крыльев Советов» и одержали важную победу со счетом 2:0. В защите они сыграли надёжно, внимательно следили за соперником и не допустили потери концентрации.

Главный тренер остался доволен выступлением команды, похвалив за самоотдачу и желание бороться. Тем не менее отсутствие соревновательной практики сказалось на количестве брака при выполнении простых технических элементов. В связи с этим ростовчане максимально упростили игру, отказавшись от креатива в атаке в пользу надёжности.

Понравились новички «Ростова», которые постарались проявить лучшие качества в дебютной игре. Бразилец Роналдо органично вписался в линию атаки и даже отметился результативной передачей на Ивана Комарова. Защитник Умар Сако пока далёк от оптимальных кондиций, но не допустил ошибок и внимательно выполнил задание тренерского штаба.

В игре «Ростова» появилась уверенность в своих силах, которой часто не хватало команде в первой части сезона. Судя по всему, Валерий Карпин уделил на сборах повышенное внимание защите, поскольку линия обороны понравилась слаженностью и взаимной подстраховкой.

Весьма вероятно, что победа помогла сбросить нервное напряжение, поскольку «Ростов» находится в турнирной таблице не так далеко от зоны переходных матчей. Подопечные Карпина постараются не упустить победный импульс, ведь дома в этом сезоне РПЛ они проиграли только один матч.

В свою очередь, «Краснодар» неожиданно столкнулся с проблемами в минувшем туре и упустил победу. «Рубин» на последних минутах матча надавил на защиту «быков». Оборона дрогнула и допустила фатальную ошибку, которая позволила сопернику сравнять счёт (1:1).

В первой части сезона подопечные Владимира Ивича не позволяли себе подобной расслабленности и до финального свистка держали ситуацию под контролем. Весьма вероятно, что на команду оказывает негативное влияние груз ответственности за результат, поскольку от «быков» ждут чемпионского титула.

В итоге сорвался даже предельно невозмутимый наставник «Краснодара», который неожиданно обвинил помощников в пропущенном мяче. Те якобы долго готовили замену. Такой выплеск эмоций Владимира Ивича чётко иллюстрирует давление на клуб на решающем отрезке сезона.

Подопечные Валерия Карпина перед игрой находятся в удачном положении. «Краснодару» необходимо атаковать и волей-неволей открывать в обороне свободные зоны. Защита у ростовчан хорошо проявила себя в минувшей встрече, а умением проводить острые контратаки они славятся давно. Поэтому рассмотрим ставку, что «Ростов» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.98.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 8 марта 2024 года

Судя по всему, Валерий Карпин не терял зря времени на сборах и настроил оборону, а контратакующий стиль хорошо знаком его команде. В свою очередь, у Ивича практически нет права на ошибку. «Краснодару» нужно идти вперёд и атаковать, открывая свободные зоны под опасные прорывы соперника. Отсюда наша ставка, что «Ростов» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.