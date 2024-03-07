«Питтсбург» — «Вашингтон». Овечкин отодвинет Кросби и Малкина подальше от плей-офф

Встреча двух принципиальных соперников, в которой Александр будет ближе к победе.

8 марта состоится матч НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон» 8 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Питтсбург» – «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.48. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.75.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон» (08.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока в КХЛ команды уже решают свои задачи в плей-офф, в НХЛ клубы продолжают бороться за места под солнцем. В одном из матчей 8 марта «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Начало игры запланировано на 3:00 мск.

Обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в зону плей-офф НХЛ, но пока тщетно. Они находятся на расстоянии всего лишь одного очка друг от друга. Во многом от очного матча будет зависеть то, у кого останутся реальные шансы выполнить задачу, поставленную ещё до начала регулярного чемпионата.

«Пингвины» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Филадельфии», располагающейся на восьмой строчке, на восемь очков. Отрыв, конечно, солидный, но ещё есть достаточно времени, чтобы его сократить до минимума. «Питтсбург» одержал победы в 28 из 60 встреч, забросил 179 шайб, а пропустил 169.

Несмотря на нешуточную мотивацию пройти в зону плей-офф, подопечные Майка Салливана нестабильны. Они выиграли только одну из четырёх последних встреч. Победили «пингвины» в минувшем матче «Коламбус» со счётом 5:3. Ничего сверхъестественного в таком результате нет, ведь «мундиры» пребывают в ужасном состоянии, несмотря на старания русских хоккеистов.

Одним из героев игры стал Евгений Малкин. Он забросил шайбу и отдал результативную передачу. Таким образом российский форвард подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ с 489 голами. Чтобы сравняться с Нормом Ульманом (490), осталось забросить всего одну шайбу.

Проиграл «Питтсбург» на отрезке из четырёх последних матчей «Сиэтлу» (0:2), «Калгари» (3:4) и «Эдмонтону» (1:6). Не забивает в двух встречах подряд Сидни Кросби. Когда такое было последний раз, он прервал молчание дублем в ворота «Чикаго». Учитывая степень важности его вечной конкуренции с Овечкиным, стоит ожидать от канадца агрессивной игры в атаке.

«Вашингтон» располагается немного выше – на 10-й строчке в турнирной таблице Востока. Он набрал 65 очков, а его отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. Команда показывает неубедительные результаты на протяжении всего сезона, не оправдывая ожиданий болельщиков. Мало того что «столичные» выиграли всего 28 из 60 матчей, так они ещё очень слабо действуют в нападении.

«Вашингтон» забросил 160 шайб – меньше не забивает никто в Восточной конференции. Даже показатели у аутсайдеров намного лучше. При этом пропустили «Кэпиталз» 193 шайбы. Если обратить внимание на статистику гостевых встреч, то подопечные Спенсера Карбери очень слабо проводят выезды. Они уступили в 17 из 29 игр на чужом льду, а пропустили 100 голов.

«Столичные» проиграли три из пяти последних встреч. Они потерпели поражения в матчах с «Флоридой» (2:3 ОТ), «Детройтом» (3:8) и «Аризоной» (2:5). Победил «Вашингтон» «Оттаву» (6:3) и «Филадельфию» (5:2). Овечкин в этих играх набрал три очка по системе «гол+пас». Первая часть сезона выдалась очень плохой для капитана команды, но постепенно он прибавлял.

Александру, как и его одноклубникам, очень хочется выйти в плей-офф. К тому же для россиянина важна гонка за рекордом Уэйна Гретцки, от которого он отстаёт на 55 шайб. А совсем недавно Овечкин прервал результативную серию длиной в 10 матчей. Вклад, который он вносит, неоценим.

Однако многое зависит и от остальных хоккеистов. В преддверии встречи с «пингвинами» россиянин и защитник Карлсон пропустили тренировку. Сообщается, что им дали время на отдых, чтобы прийти в себя и выдать максимум на льду в следующих играх. Возможно, такой подход и принесёт пользу для «Вашингтона».

«Столичные» и «Питтсбург» всегда считались непримиримыми соперниками, но «пингвины» побеждали в трёх из пяти последних очных встреч. Минувший матч выиграли подопечные Спенсера Карбери со счётом 4:3. Одну из шайб забросил Александр Овечкин, а за соперника отличился Сидни Кросби.

Мы считаем, что матч «Питтсбург» — «Вашингтон» получится результативным. В минувших трёх встречах «пингвинов» забивалось не менее шести голов и в последних четырёх встречах «столичных». Команда Овечкина будет ближе к победе или сможет хотя бы сохранить ничью в основное время, всё-таки нельзя недооценивать вклад и мотивацию капитана. Наша ставка на то, что «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы, за 3.05.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург» – «Вашингтон» 8 марта 2024 года

«Пингвины» и «столичные» очень нестабильны в последних матчах. Их очные встречи часто получаются непредсказуемыми, а вечные соревнования между капитанами клубов Кросби и Овечкиным считаются классикой НХЛ. На этот раз удачу сможет перетянуть на свою сторону россиянин, тем более он получил отдых перед игрой. Также в последних матчах команды играли результативно, поэтому поставим на то, что «Вашингтон» не проиграет и будет тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 3.05.