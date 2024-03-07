«Спартак» — «Северсталь», пятый матч. Тройки Аймурзина и Морозова — это нечто!

8 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Спартак» – «Северсталь». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.98. Шансы череповчан оценили в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 8 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Северсталь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.63. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.70.

Анализ и прогноз на пятый матч плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» (08.03.2024)

Некоторые пары в плей-офф КХЛ ещё далеки от решения вопроса – кто выйдет в следующий раунд? Но есть и такие, в которых дело остаётся за малым. Среди таких «Спартак» и «Северсталь», которые проведут свой пятый матч в серии 8 марта. Начало игры – в 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу московского клуба.

Красно-белые стали самым настоящим открытием регулярного чемпионата. Они быстро набрали ход и поражали своей результативностью. Особенно на слуху у всех болельщиков была тройка игроков Голдобин, Порядин и Морозов. Они сокрушали абсолютно любую защиту, какой бы крепкой она ни была.

В итоге «Спартак» закончил регулярку в качестве самой результативной команды, забросив в 68 матчах 233 шайбы. И всё бы хорошо, если бы не одно «но». Алексей Жамнов так и не навёл порядок с защитой, из-за чего «гладиаторы» часто теряли очки даже в матчах, в которых были очень хороши в нападении. Пропускали они больше. Всего в воротах красно-белых побывало 189 шайб.

Московский клуб не стал ничего менять перед плей-офф КХЛ и подошёл к нему в том же состоянии. Подопечные Алексея Жамнова получили в соперники «Северсталь» — что может быть ещё лучше. Очень схожая команда по типажу и целям, а в желании забивать как можно больше с ней сравнятся немногие. Разве что как раз «Спартак».

«Сталеварам» пришлось пережить смену тренера в межсезонье, но Андрей Козырев оказался отнюдь не хуже, чем Андрей Разин. Научившись многому у Игоря Ларионова в «Торпедо», он развивал свои навыки, работая с «рысями». Получилось весьма удачно, и «Северсталь» без особого напряжения вышла в плей-офф с пятого места.

Если перед стартом Кубка Гагарина Иван Морозов очень долго находился в лазарете и был подвержен травмам, то тут он успел восстановиться как раз вовремя. Более того, игрок набил руку и вновь зажигает в одной тройке со своими верными друзьями. В первом матче серии «Спартак» одержал победу со счётом 3:2. Причём все голы он забил в первом периоде, а лидирующее звено красно-белых вместе с защитником Чайковски забросило две шайбы и сделало четыре результативные передачи.

«Северсталь» незамедлительно взяла реванш во второй встрече плей-офф КХЛ, выиграв со скромным счётом 2:1. В целом игра выглядела равной, если бы череповчане не забросили шайбу почти за минуту до финальной сирены. После такого подопечные Жамнова уже не могли отыграться, да и времени не оставалось.

Судя по всему, настолько необычный матч взбодрил «Спартак», и он пошёл вразнос. Красно-белые сразу же ответили разгромной победой со счётом 7:3, причём первое звено не отметилось ни одним результативным действием. Неужели какой-то хитрый ход Жамнова сработал? По дублю оформили Беляев и Пашин, а Иванов сделал два ассиста.

Домашние стены, конечно, старались помочь «Северстали» вернуться в серию и сравнять счёт по победам, но не тут-то было. «Спартак» уже не остановить, и четвёртый матч получился не намного хуже третьего. В основное время команды сыграли вничью со счётом 4:4, а самое интересное, что «сталевары» сравняли цифры на табло за 15 секунд до финальной сирены. Реализовал большинство Степанов. Это говорит о том, что красно-белые также допускают ошибки, но нападение всё равно их исправляет.

В овертайме Михал Чайковски забросил победную шайбу, вырвав ещё одну победу для «Спартака». Но отдельного внимания заслуживает игра Пилипенко и Аймурзина из «Северстали». Первый набрал три очка по системе «гол+пас», а другой – два. На протяжении всей серии эти двое нападающих стараются ради команды. В каждом из четырёх матчей они отмечались результативными действиями.

Таким образом, в серии ведёт «Спартак» со счётом 3-1. За это время на двоих команды забросили 27 шайб. Вероятнее всего, пятая встреча получится такой же результативной и интересной. Не исключаем, что интрига останется жива, учитывая, на каких скоростях играют череповчане и как часто красно-белые допускают ошибки, всё может произойти. Наша же ставка на тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Северсталь» 8 марта 2024 года

Матч двух очень скоростных и атакующих команд. Только в одной игре счёт оказался скромным, но в тот момент красно-белые не включили свою полную мощность. В составе обоих клубов есть качественные атакующие хоккеисты, благодаря которым и достигается результат. Пусть таких больше у «Спартака», но у «Северстали» заиграли свежие и молодые, от которых Жамнов не знает, чего ожидать. Мы не будем предугадывать победителя, а предложим ставку на тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.