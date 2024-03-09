«Реал» — «Сельта». Без Беллингема о разгроме только мечтать

10 марта состоится матч Примеры «Реал» — «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.30. Шансы «кельтов» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Сельта» 10 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол «кельтов» доступен с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Примеры «Реал» — «Сельта» (10.03.2024)

В чемпионате Испании по-прежнему неспокойно. Есть лидер, но его отрыв не настолько большой, как хотелось бы. Всё может измениться, и Карло Анчелотти это прекрасно понимает. 10 марта в матче 28-го тура Ли Лиги «Реал» будет принимать «Сельту» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры запланировано на 20:30 мск.

«Сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, но опережают «Барселону» всего на пять очков, имея матч в запасе, а «Жирону» – на семь очков. Времени настолько много, что всё может поменяться в корне. Мадридцы вряд ли придают этому большое значение, ведь у них практически идеальная игра.

Всего лишь одно поражение в Ла Лиге потерпел «Реал», одержав 20 побед. Подопечные Анчелотти практически не имеют слабых мест. Они идеально справляются со своими обязанностями в нападении, благодаря чему забили 54 мяча, а также отлично держат оборону – всего 18 пропущенных. По последнему показателю в первенстве страны лучше не играет никто.

Одна из причин столь громкого успеха в этом сезоне кроется в Беллингеме. Будучи полузащитником, Джуд забивает больше любого нападающего в чемпионате Испании. Как-то раз он высказался, что хотел бы видеть в «Реале» Мбаппе или Холанда, потому что в центре атак не хватает своего лидера.

Беллингем забил 20 мячей и отдал девять результативных передач во всех турнирах. Также можно сделать скидку на то, что он проводит свой первый сезон в составе мадридцев. Дальше – лучше! Вот только игру 28-го тура Джуд пропустит из-за красной карточки, но он всегда может рассчитывать на помощь Винисиуса Жуниора, Хоселу или Родриго. Группа атаки у Анчелотти сильная, с этим не поспоришь.

Немалых аплодисментов заслуживает Андрей Лунин. Он трепетно относится к выполнению своих обязанностей и заслужил место основного голкипера. Куртуа травмирован, и тренер сделал выбор в пользу украинца. Он его сильно выручил. Беспроигрышная серия «Реала» длится 10 матчей во всех турнирах. В них «сливочные» одержали шесть побед. Прервётся ли она во встрече 28-го тура?

«Сельта» переживает плохие времена и рискует оказаться за границей зоны вылета. Она опережает «Кадис» с 18-й строчки турнирной таблицы Ла Лиги всего лишь на пять очков. Есть масса проблем и недочётов, которые нужно исправлять. Незаметно «кельты» могут оказаться в незавидном положении.

Рафаэль Бенитес не сдаётся, а руководство продолжает доверять ему. Больших целей команда не ставит. Хотя бы не попасть в Сегунду. Это будет уже достижением для «Сельты» в нынешнем сезоне. В последних пяти встречах заметны некоторые сдвиги в положительную сторону. «Кельты» даже могли сыграть вничью в матче с «Барселоной» (1:2), если бы не пенальти, поставленный на последних добавленных минутах к основному времени.

Также они проиграли «Хетафе» (2:3), хотя вели в счёте 2:0, а последний мяч пропустили на 89-й минуте. Впечатление, будто футболистам не хватает выносливости и концентрации, либо на них действует давление. Иначе как можно упускать очки таким образом? На этом же отрезке «Сельта» победила «Осасуну» (3:0), «Альмерию» (1:0) и сыграла вничью с «Кадисом» (2:2).

«Реал» одна из тех команд, кто может допустить недооценку себя или экономить силы в матче со слабым соперником. Несомненно, «Сельта» таковым и является. Вот только она поднабралась каких-то сил в последних играх. Да и «сливочные» побеждали «кельтов» в семи очных встречах кряду, но в пяти из них – с разницей в один или два мяча. На это и будет наша ставка за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Сельта» 10 марта 2024 года

«Сливочным» даже не нужен попутный ветер, чтобы обыграть «кельтов», граничащих с зоной вылета. Вот только вряд ли стоит ожидать разгрома от команды Анчелотти. Всё-таки «Сельта» показывает характер, огрызается, как загнанный в угол зверь. Да и статистика очных встреч указывает, что «Реал» выиграет с разницей в один или два мяча. Плюс ко всему на поле не выйдет Беллингем.

Ставка: победа «Реала» с разницей в 1-2 мяча за 2.02.