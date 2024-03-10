«Интер Майами» — «Монреаль». Месси и Суарес сотрясают МЛС!

11 марта состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Монреаль». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.57. Успех сине-бело-чёрных оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Монреаль» 11 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер Майами» — «Монреаль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Монреаль» (11.03.2024)

Бо́льшая часть команд МЛС, в частности «Монреаль», скромно провели зимние сборы. Исключение — «Интер Майами». Во время перерыва «цапли» приняли участие в товарищеских матчах с сильнейшими клубами Саудовской Аравии — «Аль-Хилялем» (3:4) и «Аль-Насром» (0:6).

Поражения в контрольных играх оставили неприятный след на имидже клуба Дэвида Бекхэма. Однако сборы получились весьма продуктивными. Херардо Мартино успешно встроил в команду звёздного новичка — Луиса Суареса, некогда выступавшего вместе с Лионелем Месси за «Барселону».

В трёх матчах в МЛС преобразившийся «Интер Майами» сначала победил «Реал Солт-Лейк» (2:0) и сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1), а затем обыграл «Орландо Сити» (5:0). Также он сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2) в первой встрече 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Во всех 10 забитых за этот период времени голах поучаствовал дуэт Месси и Суареса. Аргентинец записал на свой счёт четыре мяча и одну результативную передачу, а уругваец отличился три раза и отдал четыре голевых паса. В матче с «Орландо» они установили несколько крутых достижений.

Во-первых, «цапли» впервые в истории выиграли дерби с таким крупным счётом. Во-вторых, оформив дубль, Лионель Месси добрался до отметки в 500 забитых мячей в национальных чемпионатах. Он забил 474 гола в футболке «Барселоны», 22 мяча в составе «ПСЖ» и четыре – в МЛС.

«Монреаль» зимой претерпел значительно больше изменений, чем «Интер Майами». Состав клуба обновился практически наполовину. Также коррекции подвергся тренерский штаб команды. Её новым наставником стал бывший голкипер Лоран Куртуа, ранее возглавлявший только академии.

Обновлённые сине-бело-чёрные провели четыре контрольные встречи, в которых сыграли вничью с «Миннесотой» (1:1), а также уступили «Атланте» (1:2), «Колорадо Рэпидз» (2:6) и «Тампа-Бэй» (1:4). В двух матчах в МЛС они сыграли вничью с «Орландо» (0:0) и победили «Даллас» (2:1).

Оценивать проделанную Лораном Куртуа работу пока рано. Это только первые матчи после возобновления сезона. Некоторые футболисты подходили к встречам не в лучшей форме. В целом команда смотрелась вполне собранно, но она уступила по владению мячом и создала меньше опасных атак, чем соперники.

Скорее всего, предстоящий матч будет проходить под диктовку «цапель» и ознаменуется их победой. У «Интер Майами» больше ресурсов, плюс он провёл в этом сезоне на два матча больше. Заключить пари на то, что он выиграет и Лионель Месси забьёт, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

Всего Лионель принял участие в 16 официальных матчах в составе клуба Дэвида Бекхэма, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Новый сезон знаменитый аргентинец начал с особым воодушевлением. Полагаем, он продолжит в том же духе.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Интер Майами» — «Монреаль» 11 марта 2024 года

«Интер Майами» классно начал сезон. Весьма положительно повлияло на него приобретение Суареса. Дуэт уругвайца и Месси начал разрывать лигу. Дома у «цапель» есть все шансы обыграть «Монреаль». Думаем, сине-бело-чёрным потребуется некоторое время на то, чтобы привыкнуть к пережитым зимой изменениям. В первых двух матчах нового сезона они сумели зацепиться за очки, но дальше будет сложнее.

Ставка: Лионель Месси забьёт и «Интер Майами» победит за 2.34.