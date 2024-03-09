«Фиорентина» — «Рома». Дайте Де Росси время, он и скудетто возьмёт

10 марта состоится матч Серии А «Фиорентина» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 2.65. Шансы римлян оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Рома» 10 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Фиорентина» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.30. Гол римлян доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Серии А «Фиорентина» — «Рома» (10.03.2024)

Найти правильного тренера, который поможет команде решить задачи, проблема не из простых. В этом сезоне немало примеров, когда руководство перепробовало несколько вариантов, но ни один из них не сработал. Кажется, римляне с этим справились. 10 марта в матче 28-го тура Серии А «Фиорентина» будет принимать «Рому» на стадионе «Артемио Франки». Начало игры запланировано на 22:45 мск.

«Фиолетовые» пока далеки от выполнения возложенной на них задачи перед сезоном. Команда не попадает даже в топ-6 турнирной таблицы чемпионата Италии. Зона еврокубков далеко, но находится в пределах видимости «лилий». Отставание от «Аталанты», занимающей шестую строчку, составляет четыре очка.

Почему бы не начать сокращать эту дистанцию прямо сейчас. Винченцо Итальяно всё понимает, но стабильности не хватает. 12 побед и девять поражений – с такими показателями «Фиорентина» проводит нынешний сезон Серии А. Причём забивает она меньше всех команд из топ-7. На её счету всего 39 мячей.

Плюс приходится выделять время на Лигу конференций. В минувшем сезоне «фиолетовые» дошли до финала в этом турнире, но потерпели поражение. Есть отличный шанс исправить это в текущем розыгрыше. В минувшей встрече «лилии» победили «Маккаби» со счётом 4:3, неоднократно проигрывая по ходу встречи.

Характера им не занимать, как и мотивации, но на этих двух составляющих далеко не уедешь. Особенно когда приходится играть в чемпионате, в котором полно сильных и более стабильных клубов. Даже беспроигрышная серия в чемпионате Италии длиной в три матча не повод для радости. Подопечные Итальяно победили «Лацио» (2:1), а вничью сыграли с «Эмполи» (1:1) и «Торино» (0:0).

«Рому» кидало из одной стороны в другую по ходу сезона. Команда не могла найти себя, экспериментировала. Пришлось даже уволить Жозе Моуринью и взять на его место малоопытного Даниэле Де Росси. Странно, но это сработало. Сразу после изменений в тренерском штабе римлян не узнать.

Из 10 официальных матчей при Де Росси они проиграли только лидирующему «Интеру» (2:4), но это не беда. Атака «волков» взбодрилась, поймала кураж и показывает невероятные результаты. При этом удалось одержать восемь побед. Беспроигрышная серия «Ромы» во всех турнирах составляет шесть встреч.

За это время они победили «Фрозиноне» (3:0), «Торино» (3:2) и «Монцу» (4:1) в Серии А. В Лиге Европы римляне прошли «Фейеноорд» (1:1 и 2:1, 4:2 по пенальти), а также разгромили «Брайтон» (4:0). Все атакующие футболисты будто до момента прихода Де Росси дремали, а теперь бодрствуют.

Пауло Дибала забил пять мячей в трёх последних играх, в одной из них оформив хет-трик. Результативная серия Лукаку насчитывает столько же матчей, а Стефан Эль-Шаарави в минувшей встрече с «Брайтоном» сделал два ассиста. Забил свой второй гол в этом сезоне и Сердар Азмун, но он редко получает шанс выйти на поле.

Благодаря такому сумасшедшему ритму «Рома» уже находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь римляне будут претендовать на Лигу чемпионов, ведь отставание от «Болоньи» составляет всего лишь четыре очка. Руководство уже готовит для Де Росси контракт, но он и думать пока не хочет об этом. Тренер удовлетворён своей работой. Ещё бы, ведь при нём «Рома» забила 26 мячей.

«Фиорентина» будет рассчитывать на поддержку своих болельщиков. Дома и стены помогают, но у римлян есть тренер, который либо знаком с магией, либо же просто проделал великолепную работу. Мы считаем, что есть смысл поставить на победу «Ромы» с коэффициентом 2.85. «Фиолетовые» являются как раз той командой, в матче с которой можно подвести итог. Был ли это эмоциональный всплеск «волков», или они продолжат тенденцию.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Рома» 10 марта 2024 года

«Фиолетовые» медленно набирают очки, но у команды отсутствует стабильность. Она умеет цепляться за результат, надёжно играть в защите, но временами допускает ошибки, из-за которых приходится рисковать. Делать этого с римлянами точно не стоит. У них в атаке полно мастеров, способных в одиночку решить исход встречи. Пауло Дибала уже признан лучшим игроком февраля в Серии А. Де Росси докажет, что умеет побеждать и таких соперников, как «Фиорентина».

Ставка: победа «Ромы» за 2.85.