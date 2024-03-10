«Альмерия» — «Севилья». Серхио Рамос подхватит ветер перемен

11 марта состоится матч 28-го тура Примеры «Альмерия» — «Севилья». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.41. Шансы хозяев оцениваются в 3.08. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Примеры «Альмерия» — «Севилья» 11 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Альмерия» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Примеры «Альмерия» — «Севилья» (11.03.2024)

Приближается к развязке сезон чемпионата Испании. Игра 28-го тура Примеры «Альмерия» — «Севилья» начнётся 11 марта на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

В этом сезоне Примеры осталась только одна команда, которая не испытала до сих пор радость от победы — это «Альмерия». Тем не менее назвать игру команды беспросветной нельзя. Несмотря на слабый состав, главный тренер Гаиска Гаритано пытается придумать интересные ходы к каждому матчу.

Этот специалист возглавил «Альмерию» в октябре минувшего года, но улучшения результатов не произошло. Судя по всему, команде не избежать вылета в Сегунду, поэтому руководство не спешит увольнять Гаритано. Весьма вероятно, что он будет управлять командой и на следующий сезон.

«Альмерия» — это довольно скромный по финансовым возможностям клуб и проводит комплектацию по «остаточному принципу», приглашая футболистов, которые не подошли более сильным командам. По этой причине в индивидуальном плане сложно выделить лидера, а главный тренер делает акцент на слаженности и общекомандном взаимодействии.

Судя по тому, что «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, его тактические принципы и схема не заработали на полную мощность в этом сезоне. Особенно слабо выглядит команда в обороне и пропустила уже 55 мячей.

«Севилья» в этом сезоне является наглядным примером хаоса в руководстве. Вызвало много споров решение доверить старт сезона Хосе Луису Мендилибару. Он стилистически не подходил под ментальность красно-белых, и плачевные результаты доказали это. Некоторое время команда даже занимала место у зоны вылета, что вызвало опасения у болельщиков.

Закрутилась тренерская чехарда, и лишь третий по счету наставник «Севильи» в сезоне Кике Санчес Флорес навёл небольшой порядок, и команда заиграла увереннее. Это может подтвердить Арсен Захарян, поскольку в минувшем матче красно-белые обыграли «Реал Сосьедад» со счётом 3:2.

«Севилья» отказалась от закрытой оборонительной модели и стала больше времени уделять позиционным атакам. Да и в обороне Серхио Рамос наконец-то показал свой настоящий уровень, а в минувшем туре даже забил гол. Команда улучшила результаты и оторвалась от зоны вылета уже на восемь очков.

У подопечных Флореса пошла игра. Они прибавили практически во всех компонентах, а особенно в нападении. Команда действует уверенно, и мы предполагаем, что Серхио Рамос и его партнёры обыграют «Альмерию». Рассмотрим ставку на победу «Севильи» с коэффициентом 2.41.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Альмерия» — «Севилья» 11 марта 2024 года

Аутсайдер Примеры дома не закрывается в обороне. «Альмерия» пытается комбинировать и идёт вперед большими силами. Команда осознаёт, что надежды спастись от вылета призрачные, и старается хотя бы одержать первую победу в этом сезоне. У подопечных Флореса появятся свободные зоны для контратак, и мы предполагаем, что они сумеют этим воспользоваться.

Ставка: победа «Севильи» за 2.41.