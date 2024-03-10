«Аль-Наср» — «Аль-Айн». Роналду даст реакцию на выкрики «Месси!»

11 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Айн». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 1.45. Успех «Аль-Айна» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Айн» 11 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Айн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Айн» (11.03.2024)

После того как Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию, популярность футбола в Азии ощутимо увеличилась. Подписавшие известных футболистов команды стали доминировать в международных турнирах. Впрочем, «Аль-Наср» недавно преподнёс неожиданный сюрприз. Он сенсационно уступил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Айну» (0:1).

Подопечные Жорже Жезуша чаще владели инициативой и опаснее атаковали, но удача оказалась не на их стороне. Несколько возможностей сравнять счёт упустил как раз Роналду. На 80-й минуте знаменитый португалец пробил с убойной позиции, но голкипер соперника успел среагировать и выручил свою команду.

Также Роналду мог забить в компенсированное ко второму тайму время. Он заметил, что вратарь «Аль-Айна» далеко вышел из ворот, и нанёс хороший по силе и высоте удар. Немного подвела точность. Таким образом, Криштиану впервые за 10 матчей во всех официальных турнирах не сумел забить.

Болельщики «Аль-Айна» старались вывести Роналду себя, выкрикивая фамилию его принципиального соперника — Лионеля Месси. 39-летний нападающий уже дважды срывался из-за этого, причём в последний раз совсем недавно. Тогда он показал фанатам неприличный жест, за что был дисквалифицирован на одну игру.

Без Роналду «всемирный клуб» не сумел обыграть замыкающий турнирную таблицу Про-Лиги «Аль-Хазм» (4:4). Следом команда из Эр-Рияда уступила «Аль-Айну», а затем проиграла ещё и располагающемуся неподалёку от зоны вылета во второй по значимости дивизион Саудовской Аравии «Аль-Раеду» (1:3). Удастся ли ей прервать чёрную полосу?

«Аль-Айн» — довольно удобный соперник для «Аль-Насра», хотя на первый взгляд так и не скажешь. Команда из Эль-Айна является самым титулованным клубом ОАЭ. Она 14 раз выигрывала чемпионат, а также неоднократно становилась обладательницей Кубка и Суперкубка ОАЭ.

Всё бы ничего, но за всю историю существования «Аль-Айн» только один раз становился победителем Лиги чемпионов АФК — в сезоне-2002/2003. Ещё он дважды выиграл серебряные медали турнира, но было это тоже довольно давно — в сезоне-2004/2005 и в сезоне-2015/2016.

В 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов АФК «Аль-Айн» пробрался не без везения. На предыдущей стадии турнира он с трудом обыграл «Насаф». Первый матч ознаменовался безголевой ничьей, а второй команда из Эль-Айна выиграла с минимальным перевесом — 2:1.

В турнирной таблице чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» занимает вторую строчку. Отставание от лидирующего «Аль-Васла» составляет восемь очков. Команда из Эль-Айна проиграла 3 из 14 матчей первенства, а также один раз сыграла вничью. За этот отрезок времени она забила 36 голов, а пропустила 18.

Показатели неплохие, но не стоит забывать, что уровень чемпионата Саудовской Аравии вырос, а лига ОАЭ осталась на прежней отметке. В составе клуба из Эль-Айна нет таких звёздных игроков, как Криштиану Роналду и Марсело Брозович. Поставить на победу «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.00.

После первого матча Роналду сказал болельщикам «Аль-Айна», что ждёт встречи в Эр-Рияде. Думается, в этот раз выкрики фамилии Лионеля Месси окажут на него обратное — мотивирующее влияние. Скорее всего, 39-летний форвард настроится как надо и, возможно, выдаст одно из лучших выступлений.

По итогам 2023 года Роналду стал лучшим бомбардиром мира. В 59 матчах за клуб и сборную он забил 54 гола. Жорже Жезуш наверняка проведёт работу над ошибками, отладит механизмы и прервёт череду неудач. «Всемирный клуб» проиграл только 5 из 39 матчей во всех официальных турнирах, а также четыре раза сыграл вничью. За этот период он пропустил 48 мячей, а забил 102.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Айн» 11 марта 2024 года

У «Аль-Насра» лучше комплектация состава, чем у «Аль-Айна». Плюс встреча состоится в Эр-Рияде. Если на выезде «всемирный клуб» смотрелся предпочтительнее и был близок к тому, чтобы сравнять счёт, то дома он должен одержать уверенную победу. Зря болельщики клуба из Эль-Айна злили Роналду. Португалец наверняка выступит с особым настроем и порадует результативностью.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.