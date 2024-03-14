«Эмполи» — «Болонья». Тьяго Мотта ломает стереотипы

15 марта состоится матч Серии А «Эмполи» — «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.15. Шансы «синих» оценили в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эмполи» — «Болонья» 15 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Эмполи» — «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют красно-синие, сыграет коэффициент 1.57. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Эмполи» — «Болонья» (15.03.2024)

Сезон в чемпионате Италии становится интереснее с каждым новым сезоном. Этот не исключение. Тёмная лошадка нашла себе место в верхней части турнирной таблицы и не сбавляет оборотов. 15 марта «Болонья» будет играть с «Эмполи» в матче 29-го тура Серии А на стадионе «Карло Кастеллани». Начало – не ранее 22:45 мск.

«Борзые» стали настоящим открытием. Команда сделала серьёзную заявку на участие в Лиге чемпионов. Осталось только поддерживать темп и не подпускать на близкое расстояние «Рому». После 28 туров подопечные Тьяго Мотты опережают римлян на три очка. Особенно хорошо красно-синие выступают на домашнем стадионе, выиграв 11 из 15 встреч в чемпионате Италии.

В минувшей игре «Болонья» уступила набравшему невероятный ход «Интеру» со счётом 0:1. Вряд ли её можно ругать за такой результат. Команда выглядела намного лучше в нападении, нанесла 19 ударов в сторону ворот при пяти ударах от «змей». Подвела реализация. И нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что миланцы забили в первом тайме и просто удерживали победный счёт.

До этого поражения у красно-синих была шестиматчевая выигрышная серия. Особенно выделялись победы во встречах с «Фиорентиной» (2:0), «Лацио» (2:1) и «Аталантой» (2:1). В целом у Тьяго Мотты очень хорошая атака. На протяжении семи игр подряд, до встречи с «Интером», «Болонья» забивала не меньше двух мячей.

«Бавария» кусает локти, что отпустила Джошуа Зиркзее. 22-летний нападающий в этом сезоне показывает футбол высокого уровня. В 27 играх он забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Топовые клубы выстраиваются за ним в очередь. Жаль, что он не сыграет с «Эмполи» из-за мышечной травмы. Но хорошо, что есть Льюис Фергюсон и Риккардо Орсолини. Они не менее важны для нападения клуба.

«Эмполи» — полная противоположность. Команда находится в шаге от того, чтобы оказаться в зоне вылета в Серию В. Это один из худших сезонов для «синих». Даже «Салернитана» со дна турнирной таблицы первенства забила больше подопечных Паоло Дзанетти. На их счету всего лишь 22 мяча – очень плохо.

На мгновение показалось, что «Эмполи» продолжит борьбу за выживание. Заставила в это поверить беспроигрышная серия длиной в шесть матчей. На этом отрезке было даже два ничейных результата во встречах с такими соперниками, как «Ювентус» (1:1) и «Фиорентина» (1:1).

Всё вернулось на круги своя в последних двух матчах. «Синие» сначала проиграли «Кальяри» (0:1), а затем уступили «Милану» (0:1). Если к результату встречи с «дьяволами» не может быть претензий, то с одним из основных конкурентов в борьбе за выживание нужно было побеждать.

Даже если сильно захотеть, чтобы «синие» спаслись в этом матче, зацепиться в их пользу практически не за что. «Болонья» показывает красивый футбол, проигрывает только по делу, а ещё вдвойне мотивирована после того, как римляне прибавили ход. Мы считаем, что гости одержат победу с коэффициентом 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Эмполи» — «Болонья» 15 марта 2024 года

Без сомнений, игра «синих» в последнее время выглядит немного лучше, чем в первой части текущего сезона. Но этого не хватает, чтобы выигрывать у таких сильных клубов, как «Болонья». Правда, и «борзые» вряд ли смогут учинить разгром. Вероятнее всего, гостевая победа будет для них очень тяжёлой, но они её добудут. Уж слишком хорошо заиграла «Рома». Нужно сохранить за собой место в зоне Лиги чемпионов. Тьяго Мотта сделает для этого всё возможное.

Ставка: победа «Болоньи» за 2.15.