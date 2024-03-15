«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Постекоглу ставит грандиозные задачи

16 марта состоится матч 29-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.10. Успех «дачников» оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 16 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм» (16.03.2024)

Некоторые матчи 29-го тура АПЛ были перенесены из-за Кубка Англии. Однако «Фулхэм» и «Тоттенхэм» давно вылетели из турнира, поэтому у них есть возможность сыграть 16 марта. Они померяются силами на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

«Фулхэм» проводит далеко не самый успешный сезон. Он располагается лишь на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего 11-е место «Челси» составляет четыре очка, но у «аристократов» при этом имеется матч в запасе.

Подопечные Марку Силвы выиграли только 10 из 28 встреч в АПЛ, а также пять раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 40 мячей, но пропустили ещё больше — 44. Из Кубка Англии команда вылетела, уступив на стадии 1/16 финала «Ньюкаслу» (0:2).

Получше «дачники» выступили в Кубке лиги. Хотя до полуфинала они добрались отнюдь не без удачи. На предыдущих стадиях турнира «Фулхэм» не без труда победил «Тоттенхэм» (1:1, 5:3 пен.), «Норвич» (2:1), «Ипсвич» (3:1) и «Эвертон» (1:1, 7:6 пен.). Дальше его не пустил «Ливерпуль» (1:2 и 1:1).

Зимнюю трансферную кампанию «дачники» провели очень скромно. Можно даже сказать, что они больше потеряли, чем приобрели. «Фулхэм» отправил в аренду много молодых игроков, плюс «Галатасарай» купил у него Карлоса Винисиуса. На замену бразильскому форварду был взят в аренду нападающий «Челси» Армандо Броя.

У «Тоттенхэма» дела идут намного лучше. Да, в Кубке лиги и Кубке Англии он выступил неудовлетворительно, но это вряд ли сильно расстраивает болельщиков. «Шпоры» на всех парах несутся в зону Лиги чемпионов. Они располагаются на пятом месте в турнирной таблице первенства.

Отставание от занимающей четвёртую строчку «Астон Виллы» составляет два очка. Но, во-первых, у подопечных Ангелоса Постекоглу имеется игра в запасе. Во-вторых, в матче последнего тура они на выезде разгромили «львов» со счётом 4:0. Лилово-белые набрали отличный ход.

В последних 12 встречах в чемпионате Англии «Тоттенхэм» уступил только «Брайтону» (2:4) и «Вулверхэмптону» (1:2). Ещё он сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Эвертоном» (2:2). В трёх из четырёх случаев потеряли очки «шпоры» на выезде. И половину матчей пропустил из-за травмы один из их лидеров Джеймс Мэддисон.

Во встрече с «Астон Виллой» полузащитник отметился забитым мячом. Главным героем же стал Сон Хын Мин. Он записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, кореец поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю лилово-белых. В 397 играх он отличился 159 раз.

Кроме того, встреча со «львами» стала для «шпор» 39-й кряду в АПЛ, в которой они забивают. Лишь у «Арсенала» была серия продолжительнее — 55 матчей подряд в сезонах-2000/2001 и 2001/2002. Поставить на то, что «Тоттенхэм» победит «Фулхэм», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

«Шпоры» в зимнее трансферное окно были на порядок активнее, чем «дачники». Они усилили состав Раду Дрэгушином, а также взяли в аренду Тимо Вернера. Новички моментально влились в отлаженную Постекоглу систему. Немец в семи неполных матчах в футболке лилово-белых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

Постекоглу недавно отметил, что Вернер стал важной частью клуба. Также он сказал, что попадание в Лигу чемпионов — это не золотой билет Вилли Вонки. По мнению австралийского специалиста, гораздо важнее, чтобы к концу года была команда, продолжающая прогрессировать и способная навязать конкуренцию в борьбе за золотые медали АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 16 марта 2024 года

В этом сезоне «Фулхэм» очень нестабилен и часто теряет очки. Для борьбы за более высокие места клубу не хватает резервов. Несмотря на то что матч состоится на стадионе «Крэйвен Коттедж», «Тоттенхэм» видится фаворитом. «Шпоры» процветают под чутким руководством Постекоглу. Они демонстрирует отменный футбол, много забивают и регулярно побеждают. Если так продолжится, то в следующем году лилово-белые будут вполне способны принять участие в чемпионской гонке АПЛ.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 2.10.