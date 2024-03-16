Магомед Оздоев лишит Унаи Эмери очередного титула? Итоги жеребьёвки Лиги конференций

15 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги конференций. Теперь мы знаем сетку турнира до самого финала. Разбираемся, кто фаворит, а кто аутсайдер.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале Лиги конференций

В результате жеребьёвки сформировались четвертьфинальные пары:

«Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция);

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция);

«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция);

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, а спустя неделю, 18 апреля, состоятся ответные игры.

Более того, мы знаем и дальнейший турнирный путь команд. Сетка полуфиналов выглядит так:

«Астон Вилла»/«Лилль» — «Олимпиакос»/«Фенербахче»;

«Виктория Пльзень»/«Фиорентина» — «Брюгге»/ПАОК.

Очередной трофей для Унаи Эмери?

Букмекеры считают главным фаворитом турнира «Астон Виллу». На то, что команда Унаи Эмери выиграет Лигу конференций, дают коэффициент 3.00. И высокие оценки бирмингемцы доказывают делом. На стадии 1/8 финала они завершили еврокубковый путь «Аякса» (0:0, 4:0).

«Астон Вилла» проводит классный сезон и находится на четвёртой строчке в таблице АПЛ. Можно побороться за место в Лиге чемпионов. Но и в еврокубке никто не собирается расслабляться, тем более что у руля команды Унаи Эмери, который прекрасно знает, как побеждать в международных турнирах.

В четвертьфинале «Астон Вилле» достался один из самых сложных соперников — «Лилль». На «догов» дают коэффициент 7.00, это третья котировка, так что противостояние будет наверняка интересным. В 1/8 финала французы прошли австрийский «Штурм» (3:0, 1:1).

Как и «Астон Вилла», «Лилль» ведёт борьбу за самые высокие позиции в национальном чемпионате. До «ПСЖ», конечно, не дотянуться, а вот за второе место Реми Кабелла, Юсуф Языджи и их партнёры наверняка поборются.

«Фиорентина» отдаст всё ради трофея?

Ещё один из главных претендентов на победу в Лиге конференций — «Фиорентина». Поставить на итальянский клуб можно за 3.80.

По сравнению с той же «Астон Виллой», у фиалок чуть проще ситуация в национальном чемпионате. Они уже не будут бороться за первую четвёрку, но и низко не упадут. Так что можно уделить особое внимание Лиге конференций. В 1/8 финала «фиалки» устроили настоящую голевую перестрелку с «Маккаби» в первом матче (4:3). И если бы не удаление в составе израильтян, ещё неизвестно, как бы всё завершилось. В Италии «Фиорентина» сыграла прагматичные 1:1.

Соперник «фиалок» по четвертьфиналу — чешская «Виктория». Вероятно, можно говорить, что итальянцам повезло. Чехи в 1/8 финала сыграли две унылые нулевые ничьих с «Серветтом», но были точнее в серии пенальти. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 25.0.

Будет ли греческий клуб в финале?

Вопрос действительно интересный, потому что финал турнира в этом сезоне пройдёт в Афинах. Так что мотивация греков зашкаливает, и они показали это в 1/8 финала.

ПАОК Магомеда Оздоева уступил в Загребе «Динамо» (0:2), хотя греки наиграли как минимум на гол. В ответной встрече они это ощущение подтвердили: 3:0 уже к перерыву и 5:1 по итогам матча. Поставить на команду российского полузащитника можно за 12.0.

ПАОК в четвертьфинале встретится с «Брюгге», который в этом сезоне не блещет. Команда прошла «Мольде» (1:2, 3:0), но коэффициент на победу бельгийцев в Лиге конференций 18.0. Ниже только у «Виктории Пльзень».

«Олимпиакос» и вовсе совторил сумасшедший камбэк в 1/8 финала. Для начала клуб из Пирея разгромно проиграл «Маккаби» из Тель-Авива на своём поле — 1:4. Но в ответной игре команда Хосе Луиса Мендилибара задушила соперника прессингом и сделала зеркальный счёт 4:1. Ну а в овертайме Стеван Йоветич и Юссеф Эль-Араби сняли все вопросы о победителе.

Мендилибар знает, как побеждать в еврокубках, он выиграл Лигу Европы с «Севильей». Но выдавать подвиги на постоянной основе будет сложно, так что работы у испанского специалиста непочатый край. Пока что на команду из Пирея можно сделать ставку с коэффициентом 15.0. В паре с «Фенербахче» (вот уж будут огненные матчи!) подопечные Мендилибара не фавориты. На турецкий клуб предлагают коэффициент 7.00. Но домашний финал — прекрасная мотивация!

Конечно, Лига конференций по составу четвертьфиналистов далеко не Лига чемпионов и даже не Лига Европы, но посмотреть здесь однозначно есть на что. Так что будем следить и персонально пожелаем удачи Магомеду Оздоеву!