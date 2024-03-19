Гарри Кейн обойдёт Левандовского, но рекорд Месси недосягаем

У англичанина уже 31 гол в Бундеслиге. До поляка нужно ещё 11 мячей. А вот достижение Лионеля пока выглядит недоступным.

Когда уже перестанут критиковать Гарри Кейна и насмехаться над отсутствием у форварда сборной Англии трофеев? Нападающий в каждой встрече отрабатывает на 100%, и нет ни одного тренера в мире, который отказался бы от такого разностороннего футболиста. Не вина Гарри, а лишь невезение, что «Бавария» нестабильна. Он-то точно проводит лучший сезон в карьере, обновив личный рекорд результативности.

В этом розыгрыше Бундеслиги Кейн забил 31 мяч и сделал семь результативных передач, а в «Тоттенхэме» Гарри больше 30 голов не забивал, поэтому уже достоин похвалы. Ссылки на тот факт, что забивать в чемпионате Германии легче, чем в АПЛ, не стоит принимать во внимание. Стабильность, мастерство и максимальная концентрация в каждой игре вряд ли зависят от этого.

Обновив личное достижение, Кейн вполне может замахнуться и на рекорд Бундеслиги, который принадлежит Роберту Левандовскому. Поляк за сезон забил 41 гол, и Гарри способен подвинуть конкурента.

Календарь и Томас Тухель

В чемпионате Германии «Баварии» осталось провести восемь матчей: четыре на домашней арене и столько же – на выезде. Мы рассмотрим идеальную ситуацию, в которой травмы обойдут на решающем отрезке сезона Кейна стороной и он будет предельно аккуратен в единоборствах и не получит дисквалификацию.

Среди соперников «Баварии» на этом отрезке нет ни одного клуба, который в среднем по сезону пропускает менее гола за игру. Тем не менее встречи с дортмундской «Боруссией», «Штутгартом» и «Айнтрахтом» вряд ли можно назвать простыми. Эти команды не без проблем, но всё же умеют действовать от обороны, и вряд ли они будут раскрываться во встрече с «красными».

Роберт Левандовски показал исторические цифры в сезоне-2020/2021. Всего за 29 матчей он записал в актив 41 мяч и установил рекорд Бундеслиги. Поляк забивал гол каждые 60 минут на внутренней арене и каждые 103 минуты – в Лиге чемпионов. То, что он занял второе место после Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч», стало большим сюрпризом.

Голевое мастерство Кейна никогда не ставилось под сомнение. Он забил 213 мячей в Премьер-лиге за «Тоттенхэм» и был на пути к тому, чтобы побить рекорд Алана Ширера в 260 голов, когда решил перейти в «Баварию». Англичанин в целом идёт по графику, которого придерживался Левандовски в своём рекордном сезоне. Если капитан «трёх львов» не сбавит темп, то закончит сезон с таким же количеством голов.

Неожиданно, но помощь может прийти от тренера. Время правления Томаса Тухеля подходит к концу, а гонка за титул практически завершена в пользу «Байера». «Бавария» вполне может выплеснуть свою злость и разочарование от неудач на более слабых соперниках, как это было в недавних играх с «Майнцем» (8:1) и «Дармштадтом» (5:2). Тут Кейн наверняка выйдет на первый план.

Стоит рассчитывать англичанину на содействие партнёров по команде. Источники сообщают, что своей самоотдачей на поле Кейн заслужил уважение игроков «Баварии». Вполне вероятно, что они станут намеренно искать передачей Гарри, даже если сами будут находиться в хорошей позиции для удара. Ну а как мотивирован сам англичанин, и говорить не стоит.

Сделать ставку на то, что Гарри Кейн превзойдёт рекорд Роберта Левандовского, можно с коэффициентом 1.80.

А что же Месси?

Есть ещё одно достижение, к которому стоит присмотреться Кейну. В сезоне-2011/2012 выступавший в ту пору за «Барселону» Лионель Месси был неудержим. Он просто разрывал в клочья любую оборону в Примере и забил в чемпионате рекордные 50 голов. Чтобы достигнуть столь фантастической цифры, аргентинцу понадобилось 37 матчей.

Вряд ли есть реальные шансы у Кейна хотя бы догнать Лионеля Месси. У нападающего «Барселоны» была фора в четыре дополнительных матча и, кроме того, тотальное преимущество сине-гранатовых над соперниками. Они легко создавали моменты и не останавливались, даже забив три-четыре мяча.

Тот сезон был особенным и запомнился фантастической гонкой Месси и Роналду за звание лучшего бомбардира Примеры. Напомним, аргентинец забил 50 мячей, а португалец — 46! Да и «Реал» с «Барселоной» отметились фантастическими цифрами: 121 гол у «сливочных» и 114 – у сине-гранатовых. Вот были времена! Сделать ставку на то, что Кейн побьёт рекорд Месси, можно за 11.0.

Прогноз

Для Гарри Кейна этот сезон не нужно оценивать тем, в каких ключевых матчах «Бавария» уступила и какими трофеями не смогла завладеть. Вместо этого англичанин должен запомниться как игрок мирового класса, который показал, что умеет забивать, делает это превосходно в сложных условиях и установил новый рекорд Бундеслиги.

Ставка: Гарри Кейн побьёт рекорд Роберта Левандовского за 1.80.