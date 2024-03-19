«Локомотив» — «Авангард», третий матч. Увольнение Кравца — ошибка!

20 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы омичей оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 20 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.18, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.68. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.15. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 8.50.

Анализ и прогноз на третий матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» (20.03.2024)

Этот плей-офф полон сюрпризов, и дело не только в результатах отдельно взятых клубов или в перекрёстном формате. Михаил Кравец был уволен с поста главного тренера «ястребов». 20 марта в 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» будет принимать «Авангард» на «Арене-2000-Локомотив». Начало игры – не ранее 19:30 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу ярославцев.

Изначально «Локомотив» считался очень неудобным соперником. Причём не только для омичей, но и для любого другого клуба. Игорь Никитин построил сбалансированную команду, которая грамотно обороняется и использует контратаки. Всё это очень важно для плей-офф. Если в регулярном чемпионате ещё как-то можно выезжать только за счёт мощного нападения, то в Кубке Гагарина этого мало.

В текущей серии плей-офф КХЛ железнодорожники проиграли только один матч. Да и то он был первым. Тогда «Локомотив» уступил ЦСКА всухую со счётом 0:4. После этого Игорь Никитин провёл плодотворную, а главное, своевременную работу над ошибками. Четырьмя победами серия с армейцами была закрыта (4-1).

Сначала ЦСКА ещё как-то сопротивлялся из последних сил, пробовал показывать хоккей равного уровня, но в пятом матче потерпел разгромное поражение со счётом 3:6. «Локомотив» продемонстрировал универсальное качество. Он отдаёт предпочтение обороне, но если придётся, то команда пойдёт большими силами в атаку.

«Авангард» и подумать не мог, что его ждёт. По ходу регулярного чемпионата омичи показывали хоккей высокого уровня. Особенно это проявлялось в результативности. Первая тройка «ястребов» буквально тащила клуб в плей-офф КХЛ. Буше по итогам стал лучшим снайпером, забросив 44 шайбы в 64 встречах. Владимир Ткачёв старался не отставать, но ему помешал перерыв из-за травмы.

В 1/8 финала Кубка Гагарина у Михаила Кравца не возникло никаких проблем. Новичок лиги уступал во всех аспектах, и «Авангард» легко довёл серию до победы со счётом 4-1. В пяти матчах Рид забросил семь шайб, а Владимир Ткачёв отдал восемь результативных передач. На этом хорошие впечатления и новости закончились.

Проблемы омичей вскрыли железнодорожники уже в первой встрече. «Авангард», конечно, повёл в счёте, но минимально в первом периоде. «Локомотив» не сильно переживал, организовывал хорошие проходы к воротам, бросал, и удача его нашла. На четвёртой минуте третьего периода подопечные Никитина сравняли счёт, а в овертайме одержали первую победу.

Во второй игре «ястребы» просто развалились. И не сказать, что «Локомотив» чаще бросал – он просто был намного точнее и лучше реализовывал свои моменты. Встреча закончилась крупным поражением «Авангарда» со счётом 0:7. Недолго думая руководство объявило об увольнении Михаила Кравца.

Оставим темы рассуждений о правильности подобного решения. Вряд ли на такую ужасную игру «ястребов» повлияли какие-то неправильные тактические задумки или решения тренера. Есть ощущение, что с уходом Кравца игра омичей не станет лучше. Как бы не хуже! Железнодорожники и так во всём были сильнее, а теперь получили дополнительную форму. Сделать ставку на победу «Локомотива» можно за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 20 марта 2024 года

Железнодорожники отличаются стабильностью, надёжной игрой в защите и умело пользуются контратаками. Где нужно, «Локомотив» прибавляет в нападении. Причём делает это так, что соперник покидает лёд в ужасном настроении. Омичи лишились главного тренера посередине плей-офф. Вряд ли проблема заключалась в Кравце. Он и так сделал всё возможное и создал классную команду по ходу регулярного чемпионата. Без него, возможно, будет хуже. Да и увольнение тренера в команде соперника послужит дополнительной форой для подопечных Никитина. Выбираем победу хозяев.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.25.