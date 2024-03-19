«Трактор» — «Динамо» М, третий матч. В Челябинске ураганный темп сохранится

20 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы челябинцев оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва 20 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Трактор» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.83. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.40.

Анализ и прогноз на третий матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва (20.03.2024)

Челябинская сказка продолжается. Никто и подумать не мог, что команда Алексея Заварухина настолько успешно будет выступать в Кубке Гагарина. 20 марта в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» будет принимать московское «Динамо» на «Арене-Трактор». Начало игры – не ранее 17:00 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу «белых медведей».

Подопечные Алексея Заварухина заслуживают только аплодисментов за проделанную работу. Вряд ли «Трактор» затаит обиду на тех, кто назовёт его тёмной лошадкой этого плей-офф. Никто и подумать не мог, что челябинцы покажут хоккей настолько высокого уровня. Хотя сам наставник неоднократно высказывал негодование по поводу того, что шансы его клуба принижали эксперты.

Видимо, это и помогает «белым медведям» сохранять мотивацию. В 1/8 финала плей-офф «Трактор» уверенно прошёл «Салават Юлаев» со счётом 4-2. На характере или нет – теперь появляются большие сомнения. Уж слишком удачно челябинцы стартовали в серии с обладателем Кубка Континента. Если подопечные Алексея Заварухина тянут чуть ли не на сенсацию, то московское «Динамо», если не изменит текущее положение, сможет считаться главным разочарованием.

Набрать больше всех очков в регулярном чемпионате, показывать нешуточную реализацию большинства, забивать большое количество голов, а в итоге так слабо провести серию с минским «Динамо», которое с огромным трудом получило место в плей-офф. Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в регулярке – это серьёзная заявка на Кубок Гагарина.

После небольшого повреждения нападающий провёл два слабых матча, в том числе одну встречу с челябинцами. Но постепенно он возвращается в прежнюю форму. В первой игре «Трактор» в спокойном режиме одержал победу со счётом 4:2. Дошло до того, что Алексей Заварухин решил поиграть с бело-голубыми, дав на третий период своим подопечным установку играть на удержание. Атака «Динамо» ничего не смогла сделать.

После обещаний перестроиться на грубый хоккей, сносить вратаря, лезть на пятак «Динамо» всё равно проиграло вторую встречу, но уже не без борьбы. По факту напряжённая обстановка привела лишь к увеличению количества штрафного времени. К третьему периоду, уже согласно традиции, «Трактор» вновь побеждал со счётом 4:2.

На этот раз характера бело-голубым хватило, чтобы в третьем периоде сравнять счёт. Добавим, что по ходу основного времени дублем отметился Никита Гусев – это уже хороший знак. На 14-й минуте овертайма победную шайбу за «Трактор» забросил Александр Шаров. Челябинцы очень бурно праздновали этот успех.

И что дальше? Серия плавно перетекла на ледовую площадку в Челябинске. В плей-офф «Трактор» провёл три встречи с «Салаватом Юлаевым» на домашней арене. Две из них выиграл – 3:2 и 4:2, в одной уступил – 2:3. Было зрелищно, результативно, и в целом к игре «белых медведей» вопросов не возникало.

«Уже ближе» — вселяют ли эти слова главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова оптимизм в сердца болельщиков? Вряд ли, но хотя бы дают надежду на улучшения. Никита Гусев вновь забивает, оба матча получились очень результативными, а также добавилось большое количество силовой борьбы. Не будем искать победителей, а поставим на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы за 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 20 марта 2024 года

Нас ждёт очередной матч, в котором будет много голевых моментов, силовой борьбы, возможно, удалений, а также эмоций. Нет никаких предпосылок к тому, что клубы перейдут на более оборонительные схемы. Лучший бомбардир лиги в минувшей встрече оформил дубль, челябинцы очень сильно мотивированы. Им нравится доказывать экспертам и людям, которые в них не верили, обратное. Но мы не станем торопиться и выбирать фаворита этой встречи, статистика и все факты указывают в сторону того, что мы увидим минимум две шайбы от каждого из клубов.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.83.