1000 голов за карьеру — выполнимая задача для Криштиану Роналду!

Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду постепенно близятся к завершению, но споры о том, кто из них внёс больший вклад в историю футбола, будут идти ещё долго. Впрочем, немаловажно и то, как знаменитые игроки выступят на заключительном этапе карьеры.

Криштиану Роналду даже в 39 лет продолжает играть за сборную и радовать поклонников результативностью. По итогам 2023 года он стал лучшим бомбардиром мира. В 59 матчах за клуб и национальную команду португалец забил 54 мяча. Удастся ли ему преодолеть отметку в 1000 голов за карьеру?

1000 и более мячей забивали только четыре легендарных футболиста — Пеле, Йозеф Бицан, Герд Мюллер и Ференц Пушкаш. Однако это с учётом товарищеских матчей. Если брать только показатели в официальных встречах, то больше Роналду не забил ещё никто. Он может установить вечный рекорд.

Роналду не собирается стареть

Стоит отметить, что Криштиану пребывает в фантастической форме. Строгая диета и усердные тренировки помогают ему быть в лучшем тонусе, чем многие молодые футболисты. Да, с возрастом некоторые качества превратились в недостатки, но бо́льшую часть навыков португалец сохранил. Плюс появился новый атрибут — огромный опыт.

Никуда не делся менталитет победителя. В последние несколько лет у Роналду стало гораздо больше неудач. Плохое выступление на чемпионате мира, скандальное расставание с «Манчестер Юнайтед» и лишь один выигранный трофей с «Аль-Насром». Однако 39-летний форвард не опускает руки.

В 22 матчах в чемпионате Саудовской Аравии Криштиану забил 23 мяча и отдал девять результативных передач. Сейчас на его счету 879 голов во всех турнирах. Поставить на то, что он забьёт ещё 121 мяч до окончания карьеры, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70.

На сколько Роналду хватит нервов?

Криштиану заявил, что будет выступать минимум до окончания сезона-2024/2025. Однако есть уверенность, что он сможет играть и дольше. История знает множество примеров, когда футболисты даже после 40 лет продолжали выступать на топовом уровне и привносить большой вклад в успехи своих команд. Например, Хоакин и Златан Ибрагимович.

Главное — сохранять спокойствие и продолжать идти к цели. Именно с этим у звёздного португальца могут возникнуть проблемы. Болельщики регулярно провоцируют его, выкрикивая фамилию принципиального соперника — Лионеля Месси. Дважды Роналду уже выходил из себя из-за этого. Он показывал болельщикам неприличные жесты, за что был дисквалифицирован на одну игру.

Португалец возьмёт пример с Месси

Интересно, что на Лионеле такой фокус не сработал. Во время ответного матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» — «Нэшвилл» (3:1) болельщики гостей начали скандировать фамилию Криштиану. Через 14 секунд после этого аргентинец забил гол, который позволил «Интер Майами» пройти в следующую стадию турнира.

Если Криштиану будет так же отвечать на провокации, то очень быстро отучит болельщиков прибегать к таким акциям. Думается, Роналду сумеет покорить отметку в 1000 голов в официальных матчах за карьеру.

Ставка: Криштиану Роналду забьёт 1000 голов за карьеру за 4.70.