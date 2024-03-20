«Авангард» оставит без ответа 0:7, Гусев вернёт надежду «Динамо». Экспресс на хоккей

Пока в плей-офф КХЛ разгораются страсти, в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин и его команда вошли в зону уайлд-кард. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.34 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Победы над «Динамо» говорят о том, что «Трактор» может находить ключ к обороне москвичей, а также демонстрирует отличную результативность и уверенность в собственных силах. «Динамо», правда, не стоит списывать со счетов, так как команда способна как на высокую результативность, так и на надёжную игру в защите. Это подтверждается неоднократными победами во встречах с разными соперниками в регулярке и серии с минским «Динамо».

С учётом предыдущих встреч и текущей формы команд можно предположить, что матч выйдет напряжённым и богатым на голы. Хозяевам важно использовать поддержку домашних трибун и свои последние успешные результаты для достижения преимущества. В это время гости постараются воспользоваться своим опытом и высоким уровнем игры ключевых хоккеистов, а также мотивацией, чтобы взять реванш за последние поражения и сократить отставание в серии.

Вполне вероятно, что игра снова дойдёт до овертайма, учитывая равные шансы команд и их мотивацию победить в такой важной встрече. Взвесив все за и против, наш прогноз склоняется к тоталу больше 4.5 шайбы за 1.85. Игра обещает быть настоящим шоу для любителей хоккея, но бело-голубые не могут себе позволить уступать со счётом 0-3 в серии.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

«Локомотив» находится в отличной форме, одержав уже две победы в матчах с «Авангардом» в гостях со счётом 7:0 и 2:1 в овертайме, а также победив ЦСКА в 1/8 финала плей-офф КХЛ. В это время «Авангард», до поражений от «Локомотива», продемонстрировал разнообразные результаты, включая разгромную победу в игре с «Ладой» со счётом 4:0 дома, но и аналогично серьёзное поражение — 1:4 в одной из двух выездных встреч.

Следует ожидать, что игра может начаться с активных атак «Локомотива», и если он сможет реализовать свои моменты, то вероятность победы увеличится. «Авангарду» же придётся приложить значительные усилия, чтобы отвечать на давление и попытаться использовать свои шансы для контратак. Только так удастся отомстить за 0:7 в минувшей игре.

В итоге, считаем, матч завершится в пользу «Локомотива». Ожидаем от хозяев уверенной игры в обороне и опасных вылазок в атаку, а также хорошей работы вратаря. Это и приведёт железнодорожников к победе в третьей встрече серии. «Авангард», разумеется, постарается вылезти из кожи вон, чтобы ответить на крупное поражение, но увольнение главного тренера на пользу явно не пойдёт. Ставки на победу «Локо» принимают за 2.15.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Столичные» набрали отличную форму в последних встречах. Причина кроется в нешуточной мотивации Овечкина и его одноклубников сыграть в плей-офф. Шансы очень хорошие, но сбавлять темп нельзя. «Вашингтон» выиграл три последних матча — у «Сиэтла» (2:1), «Ванкувера» (2:1) и «Калгари» (5:2). В игре с «Флэймз» Александр Овечкин оформил долгожданный дубль. Также заметно преобразилась игра Мирошниченко.

У «Торонто» дела проще. Команда закрепилась в зоне плей-офф в Атлантическом дивизионе. Возможно, поэтому ощущается нестабильность в результатах матчей «Мэйпл Лифс». Они проиграли две последние встречи. На этом отрезке клуб уступил «Каролине» (4:5 Б) и «Филадельфии» (3:4). Несмотря на поражения, команда показывает очень результативный хоккей.

«Столичным» придётся приложить много усилий, чтобы набрать очки. Последние две очные встречи выиграли «Мэйпл Лифс», причём разгромно. Однако это повод взять реванш. Мы же не станем выбирать победителя, а предложим рискнуть на то, что обе команды забросят больше 2.5 шайбы за 2.60.

Экспресс на хоккей

Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Трактор» — «Динамо» М за 1.85.

Ставка 2: победа «Локомотива» в игре с «Авангардом» за 2.15.

Ставка 3: обе забросят больше 2.5 шайбы во встрече «Вашингтон» — «Торонто» за 2.60.

Общий коэффициент: 1.85 Х 2.15 Х 2.60 = 10.34.