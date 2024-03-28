Виталий Минаков — Оли Томпсон. Красивое возвращение бывшего чемпиона Bellator

29 марта состоится турнир серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера известный российский тяжеловес Виталий Минаков подерётся с английским бойцом Оли Томпсоном. Начало поединка – не ранее 23:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Виталий Минаков — Оли Томпсон

Эксперты считают фаворитом Минакова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.14. Шансы Томпсона оценили в 6.50. Вероятность ничьей – 20.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 1.5 раунда оценён в 1.95, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.75.

Где смотреть бой Виталий Минаков — Оли Томпсон

Поединок Виталий Минаков – Оли Томпсон можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Анализ и прогноз на бой Виталий Минаков — Оли Томпсон (29.03.2024)

29 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке Виталий Минаков подерётся с Оли Томпсоном. Начало боя – не ранее 23:00 мск.

Россиянина все помнят по ярким схваткам и чемпионству в Bellator в тяжёлом весе. В лучшие годы этого бойца было просто не остановить, он разрывал лигу. Несколько лет подряд Минаков становился чемпионом России по самбо, поэтому этим видом единоборств владеет в совершенстве.

Титул чемпиона Bellator Виталий выиграл в 2014 году, победив техническим нокаутом Александра Волкова. После чего провёл одну защиту и покинул лигу. Одержав семь досрочных побед в российском промоушене EFN Fight Nights, тяжеловес решил вернуться в американскую лигу. Минакову сразу дали претендентский поединок, в котором он нокаутировал Тони Джонсона.

Но уже в следующем бою он потерпел первое в своей профессиональной карьере поражение. Обидчиком оказался Чейк Конго, выигравший судейским решением. Виталий реабилитировался, нокаутировав в первом раунде Тимоти Джонса, и со спокойной душой завязал с поединками. Это был 2019 год, а вернулся Минаков в 2021-м, проиграв техническим нокаутом Саиду Совме. Причиной стала травма пальца.

С тех пор Виталий не выходил в ринг. Ему уже 39 лет, и он решил последовать примеру многих ветеранов, возобновив карьеру. Удивляет, в насколько хорошей физической форме находится Минаков даже внешне. Он сохранил спортивное телосложение и наверняка остался при своей невероятной силе.

Конечно, таким, как во время чемпионского боя с Александром Волковым почти 10 лет назад, он уже не станет. В те времена это был сумасшедший спортсмен. Он вполне мог бы перебить многих сегодняшних представителей тяжёлого дивизиона в UFC. Будет интересно посмотреть, что он готов продемонстрировать в этом возрасте.

Соперник старше, чем Виталий. Оли Томпсону уже 44 года, но он поддерживает свою форму выступлениями в ринге. В 2023 году американец провёл два поединка в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». В них толком не успел продемонстрировать своих навыков. Поэтому судить о том, на что он способен, пока сложно.

Он уступил Вячеславу Дацику. С профессиональной точки зрения Оли был намного умнее, просчитывал каждый ход соперника, грамотно уходил от многих ударов, точно наносил свои. Но соперник в своём стиле просто шёл напролом, сносил Томпсона словно танк, пока в первом раунде не залетел один из его коронных размашистых ударов. Попадание в челюсь и ещё один удар в догонку отправили в нокаут британца, и бой был остановлен.

В другой схватке Оли быстро расправился с вернувшимся Алексеем Олейником. Буквально за 35 секунд до окончания первого раунда он мощно пробил в челюсть россиянина и выиграл нокаутом. Что-то в этом есть. Неужели у него будет реальный шанс отправить на пенсию ещё одного решившего вернуться в ринг ветерана? Это вряд ли.

Минаков как следует подготовится к такому сопернику, он намного моложе Олейника, а значит, лучше и быстрее двигается. Да и физическая форма Виталия действительно впечатляет. Поединок пройдёт по правилам бокса, но в перчатках ММА. Это увеличивает шансы на ранний нокаут. На победу Минакова дают слишком маленький коэффициент — 1.14, поэтому мы поставим на тотал меньше 1.5 раунда за 1.75.

Прогноз и ставки на бой Виталий Минаков — Оли Томпсон 29 марта 2024 года

Россиянин продемонстрировал на фото и видео отличную форму. Он моложе, чем британец, а значит, сможет двигаться быстрее, пусть и совсем немного. Этого должно быть достаточно для победы в поединке с Томпсоном, которого не так давно уже отправлял в нокаут Дацик. Победа в бою с Олейником вряд ли достойна внимания. Алексей явно был в ужасной форме. Это было заметно даже по его движениям. Учитывая, что бой пройдёт в перчатках ММА в стойке, наша ставка будет на ранний нокаут – тотал меньше 1.5 раунда.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.75.