«Марсель» — «ПСЖ». Парижанам нельзя расслабляться

Как только подопечные Луиса Энрике потеряют мотивацию, у них смогут отбирать очки такие, как провансальцы.

31 марта состоится матч 27-го тура Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ». Начало — в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех провансальцев оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 31 марта 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Марсель» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен за 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» (31.03.2024)

В чемпионате Франции наступила пора решающих матчей. Игра 27-го тура Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» пройдёт 31 марта на стадионе «Велодром». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

Провансальцы находятся на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1 и не попадают в зону еврокубков. Объяснение системному кризису лежит на поверхности — 70-летний специалист Жан-Луи Гассе стал третьим по счёту наставником команды в этом сезоне. Болельщики и команда рассчитывают на его опыт.

Любопытно, что дома в этом сезоне «Марсель» всё равно представляет собой грозную силу и ни разу не уступил в матчах Лиги 1. Клуб победил в восьми матчах из 13, а пять завершились вничью. При этом бело-голубые надёжны на своём поле и пропустили всего семь мячей. В этом есть заслуга бывшего игрока «Спартака» Самуэля Жиго. Правда, защитник получил травму и не сыграет с «ПСЖ».

Но на выезде у провансальцев всё валится из рук. Они играли слабо и набрали в гостях всего 10 очков в 13 матчах Лиги 1. Тем не менее «Марсель» при такой нестабильности успешно выступает в Лиге Европы и теперь в четвертьфинале сыграет с португальской «Бенфикой».

«Марселю» откровенно повезло, что в хорошей форме находится Пьер-Эмерик Обамеянг. 34-летний нападающий с учётом всех турниров забил 23 мяча и сделал девять результативных передач. Весьма вероятно, что от него и будет исходить главная угроза обороне «ПСЖ».

В свою очередь, парижане вряд ли упустят чемпионский титул Лиги 1. После небольшой пробуксовки на старте, которая была связана с адаптацией к новой схеме главного тренера Луиса Энрике и нервозной ситуацией с Килианом Мбаппе, они заметно прибавили. Теперь все неурядицы позади, и даже утих шум по поводу вероятного ухода форварда летом в мадридский «Реал».

«ПСЖ» взялся за дело с удвоенной энергией и добился определённых успехов: вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Парижане в хорошем игровом тонусе, агрессивно прессингуют и атакуют на высокой скорости.

Неудержим Мбаппе, который является лучшим бомбардиром Лиги 1. Он забил 24 мяча и сделал пять результативных передач. Интересно, что в недавней встрече сборной Франции с Чили (3:2) Килиана неистово освистывали трибуны. Даже обычно невозмутимый наставник «трёхцветных» Дидье Дешам выразил в интервью возмущение таким поведением болельщиков.

Но провансальцы и парижане — это принципиальные соперники, поэтому страсти на поле будут кипеть нешуточные. Подопечные Гассе наверняка приложат максимум усилий, чтобы продлить домашнюю беспроигрышную серию в Лиге 1. Рассмотрим ставку на то, что «Марсель» не проиграет за 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 31 марта 2024 года

«Марсель» предельно мотивирован на игру с парижанами, поскольку, кроме принципиального соперничества, остаются шансы занять место в еврокубковой зоне. Парижане могут позволить себе немного расслабиться, особенно выступая на выезде. Их чемпионству ничего не угрожает. Поэтому предлагаем поставить на то, что «Марсель» не проиграет.

Ставка: «Марсель» не проиграет за 1.86.