«Алавес» — «Реал Сосьедад». Захарян пребывает на подъёме

В матчах с «Кадисом» и Сербией экс-полузащитник «Динамо» порадовал. Надо продолжать в том же духе.

31 марта состоится матч 30-го тура Примеры «Алавес» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.46. Успех «славных» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Алавес» — «Реал Сосьедад» 31 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Алавес» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал Сосьедад» (31.03.2024)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутренние арены. На 31 марта запланированы четыре игры 30-го тура испанский Примеры. В одной из них на стадионе «Мендисорроса» местный «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Алавес» практически выполнил задачу на сезон. Он закрепился в середине турнирной таблицы чемпионата Испании. «Славные» занимают 13-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кадиса» весьма комфортный — семь очков. Радоваться пока что рано.

Оставшаяся часть сезона не обещает быть лёгкой. В соперниках будет много сильных команд. «Славным» предстоит встретиться с «Атлетико», «Жироной» и мадридским «Реалом». В первой половине сезона всем этим клубам «Алавес» проиграл. Во встрече 19-го тура с «Реалом Сосьедад» он не без везения зацепился за ничью — 1:1.

Бело-голубые провели бо́льшую часть матча в меньшинстве. Грубейшую ошибку допустил их голкипер Алекс Ремиро. Он выбежал из ворот и за пределами штрафной площади сыграл рукой. Затем ещё и «привёз» пенальти Микель Мерино. Если бы не эти два эпизода, «Реал Сосьедад» одержал бы уверенную победу.

Несмотря на удаление, бело-голубые давили. Они намного чаще создавали опасные атаки и нанесли больше ударов, в том числе в створ. Был эпизод с попаданием в перекладину, несколько раз выручил Антонио Сивера. А ещё в компенсированное время, уже при счёте 1:1, шикарный момент был у Мартина Субименди. После его удара головой мяч прошёл рядом со штангой.

Если бы у «Реала Сосьедад» лучше обстояли дела с реализацией и было меньше травм, он располагался бы не на шестой строчке в турнирной таблице Примеры, а как минимум на четвёртой. Команда на протяжении всего сезона показывает классную комбинационную игру, но забивает мало.

Небольшой международный перерыв должен пойти бело-голубым на пользу. Уходили на паузу они в приподнятом настроении. В последних двух матчах в Ла Лиге подопечные Иманола Альгуасиля победили «Гранаду» (3:2) и «Кадис» (2:0). Одним из главных героев второй игры стал Арсен Захарян. Россиянин забил гол, который стал для него первым за «Реал Сосьедад».

После этого Захарян порадовал в товарищеском матче со сборной Сербии (4:0). Он забил гол, который, правда, был отменён из-за зафиксированного у партнёра по сборной в начале атаки офсайда, а также отдал результативную передачу, которую превратил в забитый мяч Иван Сергеев.

Бывший полузащитник «Динамо» набрал хорошую форму. Главное — чтобы перестали докучать травмы и болезни. Из-за них у Захаряна возникли трудности с адаптацией в клубе из Сан-Себастьяна. Хорошо, что Альгуасиль ему доверяет и регулярно выделяет игровое время.

В предстоящем матче россиянин может вновь порадовать результативностью и помочь бело-голубым обыграть «Алавес». Заключить пари на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46. Из других турниров «Реал Сосьедад» вылетел. От встречи его ничто не отвлекает.

«Алавес» ещё в прошлом сезоне выступал в Сегунде. Ему не хватает резервов для того, чтобы на равных скоростях играть даже с ослабленным удалением «Реалом Сосьедад».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Алавес» — «Реал Сосьедад» 31 марта 2024 года

Последняя очная встреча показала, что рисунок футбола и подбор исполнителей у «Реала Сосьедад» значительно лучше, чем у «Алавеса». Если бело-голубых не подведёт завершение, они уверенно победят «славных». Одним из героев матча может стать Захарян. Он здорово прибавил на последнем отрезке сезона.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.46.