«Спартак» и «Зенит» будут забивать, «Локомотив» лишит «Урал» надежды. Экспресс на футбол

3 апреля нас ожидают очень интересные и напряжённые встречи в Кубке России. В одной из них «Спартак» будет принимать «Зенит». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.84 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Урал» — «Локомотив»

Текущий сезон для екатеринбуржцев складывается не самым лучшим образом, с учётом их последних результатов — ни одной победы в пяти последних матчах во всех турнирах. В этот раунд Кубка России они вышли благодаря серии пенальти. В то же время железнодорожники показали более уверенные результаты, включая ничью с «Краснодаром».

Учитывая игру в защите и проблемы в атаке «Урала», а также стабильность «Локомотива», можно предположить, что московский клуб сможет контролировать ход игры и создать больше моментов у ворот соперника. Однако не стоит забывать о кубковой мотивации и возможных тактических сюрпризах от обеих сторон, поскольку в таких турнирах часто случаются неожиданности. Возможно, «Урал» попытается использовать домашний стадион для создания давления на соперника и попытается выиграть встречу за счёт поддержки своих болельщиков.

Впрочем, учитывая последние встречи между командами, в которых «Локомотив» показывал хорошие результаты, предполагаем, что он сможет добыть победу. Прогнозируем упорную игру с минимальным преимуществом железнодорожников, которые добьются победы с коэффициентом 2.50 благодаря лучшей реализации моментов и организации игры в обороне.

Прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА

Калининградцы переживают за своё положение в турнирной таблице РПЛ, но не забывают о мотивации на Кубок России. Впечатлило, как самоотверженно и на характере «Балтика» прошла «Локомотив» по сумме двух матчей (2:2 и 1:1, 7:6 пен.). Этот успех не вскружил голову подопечным Игнашевича, а, наоборот, привёл их в чувства, поднял настроение. Видимо, поэтому они в минувшем туре чемпионата России всухую обыграли «Пари НН». Так держать!

ЦСКА на пути к полуфиналу обыграл по сумме двух матчей «Ростов» (1:1 и 2:0). Команда показала качественный футбол в ответной встрече. Привычное место в воротах в Кубке России занимает молодой воспитанник армейцев Владислав Тороп. Он провёл «сухую» вторую игру с ростовчанами. А вот в РПЛ Игорь Акинфеев в последнее время тащит всё реже. В последнем матче в чемпионате России вратарь пропустил два мяча от «Сочи», который находится на дне таблицы.

Ожидать от этой встречи большого количества забитых мячей всё-таки не следует. «Балтика» наверняка предпочтёт скромную победу или ничью, чем разгромное поражение. Армейцы тоже не будут никуда спешить. Им достаточно сыграть вничью или выиграть минимально, а уже в ответном матче дома прибавить. Вероятнее всего, с учётом надёжной игры защиты и вратарей обоих клубов сыграет тотал меньше 2.5 мяча, а ЦСКА не проиграет за 1.90.

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

Этого матча ждали все. Красно-белые попробуют в очередной раз произвести впечатление и обыграть «Зенит». Но эта задача по-прежнему выглядит невыполнимой. Достаточно вспомнить минувший очный матч между этими клубами в РПЛ, который завершился нулевой ничьей. Реализация подвела и петербуржцев, и москвичей. Возможно, даёт о себе знать напряжение, которое висит над футболистами. Матчи между красно-белыми и сине-бело-голубыми давно стали очень принципиальными.

У «Спартака» много нерешённых проблем. Мало того, что он не может забить на протяжении трёх последних матчей в РПЛ, так ещё и вокруг Абаскаля постоянно витают слухи об увольнении. «Зенит» же выглядит предпочтительнее. У него нет таких проблем, а приобретённые в зимнее трансферное окно новички уже вовсю приносят результат. Но вряд ли помощь большинства основных игроков пригодится.

Команды из верхней части таблицы РПЛ часто выводят резервистов, пробуют своих молодых футболистов и меняют тактику. Вот уже второй сезон подряд Кубок России становится местом для экспериментов. Поэтому, мы считаем, что вряд ли эта встреча будет похожа на ту, что недавно завершилась со счётом 0:0. Возможная ротация и нешуточная мотивация помогут «Зениту» и «Спартаку» пробить тотал больше 2.5 мяча за 1.65.

Экспресс на матчи 3 апреля

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Уралом» за 2.50.

Ставка 2: ЦСКА не проиграет «Балтике» и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Спартак» — «Зенит» за 1.65.

Общий коэффициент: 2.50 Х 1.90 Х 1.65 = 7.84.