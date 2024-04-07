«Химки» — «Арсенал». Талалаев теряет лидерство в Первой лиге

Сторожук отнимет очки у красно-чёрных. После 26-го тура они не вернутся на первое место.

8 апреля состоится матч 26-го тура Первой лиги «Химки» — «Арсенал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.22. Шансы красно-жёлтых оцениваются в 3.24. На ничью дают коэффициент 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Первой лиги «Химки» — «Арсенал» 8 апреля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Химки» — «Арсенал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Первой лиги «Химки» — «Арсенал» (08.04.2024)

В Первом дивизионе сезон вышёл на решающий отрезок. Игра 26-го тура «Химки» — «Арсенал» запланирована на 8 апреля. Встреча пройдёт на «Арене Химки». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Химки» в последней встрече уступили «Ростову» в Кубке России (0:0 (6:7 пен.)). Основное время и дополнительные 30 минут завершились без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Валерия Карпина. Вызвали критику Андрея Талалаева решения арбитра, но принципиального влияния на результат они не оказали.

«Химки» проиграли два последних матча в Первой лиге «Нефтехимику» (1:3) и «Енисею» (1:4). Вполне обоснованные претензии есть у тренерского штаба к обороне, допустившей критическое количество ошибок. С «Ростовом» красно-чёрные сыграли надёжнее, но нужно учесть, что Карпин включил в основной состав много резервистов.

Несмотря на неудачи в последних встречах, «Химки» располагаются на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 42 очка. Они отстают от «Акрона» на три очка, но имеют игру в запасе. Конкуренция в этом сезоне настолько велика, что находящаяся на пятом месте «Родина» всего на два очка отстаёт от подопечных Талалаева. Тем не менее наставник в интервью заявил, что клуб выполнит задачу по возвращению в РПЛ.

Тульский «Арсенал» также входит в число претендентов на повышение в классе. Красно-жёлтые после 24 матчей набрали 41 очко и находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. Всего одно очко отделяет их от «Химок».

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук неплохо поработал с командой на сборах. Традиционно самая сильная линия туляков — это оборона. В весенней части сезона к ним нет никаких претензий, поскольку в четырёх последних турах красно-жёлтые не пропускали, но и забили всего два мяча.

Отлично налажена в «Арсенале» взаимная подстраховка, и соперник с большим трудом находит возможность для опасных атак. Кроме того, надёжен голкипер Никита Кокарев. В этом сезоне туляки пропустили всего 15 мячей, а лучше результат только у махачкалинского «Динамо» (14). Казалось, что с такой железобетонной защитой проблем у красно-чёрных быть не должно.

Но подвело нападение «Арсенала», которое уже в трёх матчах подряд не забило. Джонатан Окоронкво принимал участие только в одной из этих игр. Всего он забил 13 мячей. Нигериец по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров этого сезона Первой лиги. Моменты туляки создают, но реализация хромает.

Подопечные Сторожука надёжно играют в обороне. Они перекрывают все свободные зоны, и «Химкам» будет сложно создавать опасные моменты. В свою очередь, контратаки туляков представляют серьёзную угрозу для нестабильной защиты красно-чёрных. Предполагаем, что «Арсенал» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 2.36.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Химки» — «Арсенал» 8 апреля 2024 года

«Арсенал» находится в хорошей форме. Игроки готовы к борьбе и высоким скоростям, чётко контролируют мяч и умело обороняются. Для «Химок» это самый неудобный соперник, поскольку умеет использовать свободные зоны для атак и не позволяет подолгу разыгрывать комбинации. Будет много позиционной игры, и вряд ли тренеры начнут раскрываться, рискуя пропустить разящую контратаку. Мы предполагаем, что подопечные Сторожука не проиграют, а тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.21.