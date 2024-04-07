«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Роналду будет кусать локти

В Про-Лиге уже давно всё понятно. Теперь португалец останется ещё и без Суперкубка.

8 апреля состоится матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «лидеров»: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Аль-Насра» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 8 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.28. Если одна из команд не забьёт — сыграет 3.45.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (08.04.2024)

8 апреля состоится полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии. В Абу-Даби померяются силами два сильнейших клуба Про-Лиги — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Аль-Хиляль» в последний раз потерпел поражение ещё в самом начале сезона — как раз в матче с «Аль-Насром» (1:2) в Кубке арабских чемпионов. С тех пор он сильно изменился в положительную сторону. «Лидеры» стали неудержимы. Их победная серия во всех официальных турнирах насчитывает уже 32 встречи кряду. Это мировой рекорд.

Помог его обновить Малком. В матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Халиджем» (4:1) бывший нападающий «Зенита» оформил дубль. Всего в 26 встречах в Про-Лиге бразилец записал на свой счёт 13 забитых мячей и отдал пять результативных передач.

В предстоящем матче Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Ренан Лоди и Яссин Боно будут основной надеждой и опорой Жорже Жезуша. Тренер не может рассчитывать на лучшего бомбардира команды — Александра Митровича — и Неймара. Звёздные нападающие пребывают в лазарете.

Основную роль по замещению Митровича берёт на себя Малком. Нападающий обладает не только потрясающей техникой. Он умеет цепляться за мяч, развивать атаки, а также обладает отличным ударом. Его универсальность и изобретательность дают Жезушу фору в преддверии предстоящей встречи.

«Аль-Наср» трясёт на последнем отрезке сезона. Он вылетел из Лиги чемпионов АФК, а также потерял очки во встречах с «Аль-Хазмом» (4:4) и «Аль-Раедом» (1:3) в Про-Лиге. Отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» в турнирной таблице увеличилось до 12 очков.

У «всемирного клуба» стали возникать серьёзные проблемы даже во встречах с середняками. Матч последнего тура чемпионата Саудовской Аравии с «Дамаком» он выиграл с минимальной разницей в счёте — 1:0. Криштиану Роналду появился на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился.

До этого знаменитый португалец оформил два хет-трика подряд. На его счету стало 65 матчей с тремя забитыми мячами. Цифра красивая и впечатляющая, но кому форвард недавно забил шесть мячей? Главным аутсайдерам лиги, располагающимся в зоне вылета — «Аль-Таи» и «Абхе».

В 25 матчах в чемпионате Саудовской Аравии Роналду забил 29 мячей и отдал 10 результативных передач. Солидная часть голов пришлась на долю сильных соперников. Однако на последнем отрезке сезона у форварда наблюдается спад. Он стал всё чаще упускать голевые моменты.

Также стоит отметить, что Роналду не так давно повёлся на провокацию болельщиков «Аль-Шабаба». На выкрики «Месси!» португалец показал им неприличный жест. За это 39-летний форвард был дисквалифицирован на одну игру. Поклонники «Аль-Хиляля» тоже способны вывести его из себя.

Поставить на то, что «лидеры» обыграют «всемирный клуб», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. В последней очной встрече «лидеры» одержали разгромную победу — 3:0. Несмотря на отсутствие двух важных игроков, они могут ещё раз выиграть с таким же счётом.

Малком в финале Кубка арабских чемпионов результативностью не порадовал, но в этот раз именно он должен сделать разницу. Бразилец пребывает на подъёме, помогает устанавливать мировые рекорды и привносит очень большой вклад в успехи. Он проделывает большие объёмы командной работы.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 8 апреля 2024 года

«Аль-Хиляль» немного ослаблен травмами, но это ни о чём не говорит. У него есть другие футболисты, способные сделать результат. Например, Малком. 32 победы подряд говорят сами за себя. «Лидеры» не знают себе равных. «Аль-Наср» пребывает не в лучшем тонусе. Его ведущие футболисты, в частности Роналду, стали реже оказывать влияние на игру. Поэтому мы предлагаем поставить на победу «Аль-Хиляля».

Ставка: победа «Аль-Хиляля» за 1.97.