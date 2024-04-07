«Трактор» — «Локомотив», четвёртый матч. Ярославцы уладят формальности

Игорь Никитин закроет серию и начнёт готовиться к финалу. Спешить некуда, но и тормозить не стоит.

8 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на четвёртый матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 8 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что защитник забьёт гол, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» Челябинск — «Локомотив» Ярославль (08.04.2024)

8 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором на «Арене-Трактор» в Челябинске померяются силами местный «Трактор» и «Локомотив». Ярославцы могут закрыть серию. Первые три матча они выиграли внешне непринуждённо.

Переезд серии в Челябинск сделал «Трактору» только хуже. В третьем матче он выступил совсем неудачно. Железнодорожники позволяли играть. Они получили четыре необязательных удаления, но только одно из них подопечные Алексея Заварухина сумели реализовать — почти за три минуты до финальной сирены.

На предыдущих стадиях плей-офф «Трактор» сенсационно обыграл «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Как выяснилось, «Локомотив» — соперник гораздо более высокого калибра. У Заварухина не получается найти слабые стороны в выстроенной Игорем Никитиным системе.

В первых трёх матчах серии челябинцев часто выручали штанги и перекладины. Травма основного голкипера Зака Фукале здесь совсем ни при чём. Сергей Мыльников хорошо влился в ритм плей-офф. Замещает канадца 24-летний голкипер качественно. В третьем матче он совершил несколько очень классных спасений.

Проблема в другом, «Трактор» почувствовал уверенность после побед во встречах с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо». Ярославцы лишили челябинцев её, разгромив в первом матче — 5:2. Сумеет ли Заварухин найти правильные слова для мотивации и придумать способ перехитрить Никитина при 0-3?

В третьем матче ярославцы потратили немало сил из-за частой игры в меньшинстве, но также сложилось ощущение, что они играли с большим запасом. Команда продемонстрировала очень спокойный и размеренный хоккей. Она постоянно создавала опасность у ворот соперника и хорошо оберегала Даниила Исаева.

Прагматичный хоккей Игоря Никитина ведёт «Локомотив» к чемпионству. Тренер очень грамотно выстроил план на первые три игры. Единственное — нужно что-то делать с дисциплиной. Если наставник не проведёт с подопечными профилактическую беседу, для выхода в финал Кубка Гагарина может потребоваться больше времени и сил.

Впрочем, даже если необязательные штрафы не прекратятся, у железнодорожников есть очень хорошие шансы выиграть грядущий матч и закрыть серию. У них настолько надёжная оборона и голкипер, насколько вообще можно представить. Исаев тащит практически всё. Он пребывает в замечательном тонусе.

Если «Локомотив» откроет счёт, то отыграться клубу из Челябинска будет очень трудно. В 68 матчах в регулярке он пропустил только 139 шайб, а в 15 играх в плей-офф — 27. «Трактор» видится для ярославцев очень удобным соперником. Они выиграли все пять последних очных встреч.

Поставить на итоговую победу железнодорожников в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Дело ещё в том, что Никитин в третьей встрече поберёг силы ведущих хоккеистов.

На послематчевой пресс-конференции Никитин отметил, что если не можешь контролировать себя, то не получится и вынуждать соперника играть по собственным правилам. Сосредоточенность на собственном хоккее — важное качество, делающее ярославцев фаворитами грядущего матча.

Алексей Заварухин не теряет надежды на камбэк и всеми силами старается мотивировать команду из Челябинска. Однако только один раз за всю историю КХЛ случалось такое, что клуб выигрывал серию, уступая по её ходу 0-3. Вряд ли «Трактору» хватит веры хотя бы для того, чтобы сделать 1-3.

Прогноз и ставка на четвёртый матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 8 апреля 2024 года

Четвёртый матч «Трактор» должен провести гораздо лучше, чем третий. Близость окончания сезона и поддержка родных трибун дадут ему дополнительную мотивацию. Только вот её может не хватить для победы. «Локомотив» играет очень собранно. Не обращая внимания на трудности и проблемы, он несётся к трофею. Грамотное управление Никитина — ключевой фактор успеха.

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.90.