Кейн забьёт «Арсеналу», Беллингем и Холанд забудут о дружбе. Чего ждать от Лиги чемпионов?

Долгожданная Лига чемпионов порадует нас двумя невероятными матчами четвертьфинала 9 апреля. Использует ли свой последний шанс на трофей Гарри Кейн? Сохранят ли дружеские отношения Беллингем и Холанд? Попробуем разобраться. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.80.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария»

Невероятный ход набрал «Арсенал». Видимо, команда специально берегла силы, чтобы пойти штурмом на последнем отрезке. Таким образом, Микель Артета старается не допустить ошибок минувшего сезона. «Канониры» лидируют в АПЛ, но лишь по дополнительным показателям превосходят «Ливерпуль», имеющий ровно столько же очков.

Главный вопрос, который мучит многих, – получится ли у «Арсенала» грамотно распределить ресурсы между чемпионатом Англии и Лигой чемпионов. Например, в 1/8 финала у лондонского клуба возникли проблемы с «Порту». На выезде «канониры» проиграли со счётом 0:1, а дома взяли реванш – 1:0 (4:2 пен.).

В обороне у команды Микеля Артеты практически нет слабых мест. Поэтому четыре последние встречи во всех турнирах «Арсенал» не пропускает. Не нашёл брешь в обороне «канониров» даже «Ман Сити» (0:0). А в минувшей встрече лондонцы разгромили «Брайтон» (3:0). Получится ли так же грамотно выстроить защиту в игре с «Баварией»?

Мюнхенцы проводят худший сезон за последние годы. Они проиграли чемпионскую гонку «Байеру» и вылетели из Кубка Германии. Единственный шанс остаться с трофеем, который может стать первым в карьере Гарри Кейна, это победа в Лиге чемпионов. Поэтому нет никаких сомнений, что Томас Тухель бросит все силы на игру с «Арсеналом».

Скорее всего, мы сможем увидеть на поле совсем другую «Баварию». Не ту, которая проиграла недавно дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайму» (2:3). На стороне «красных» есть хорошее преимущество. Гарри Кейн прекрасно знает «Арсенал». Он принимал участие в 17 лондонских дерби в АПЛ, в которых забил 14 мячей. Это главный козырь в рукаве Томаса Тухеля.

Если «Баварию» можно ругать за отвратительный сезон, то английский нападающий достоин только положительных слов в свой адрес. Он побил не один рекорд, а недавно установил планку для игроков, проводящих дебютный сезон в Бундеслиге, забив 32-й мяч. Предыдущее достижение держалось 60 лет. Поэтому мы не будем ставить на победу одной из команд, а предлагаем рассмотреть гол Кейна за 2.90. Ему будет комфортно вернуться в Лондон.

Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

Хотелось бы увидеть эти команды в финале, но жеребьёвка была беспощадна и свела их в четвертьфинале. В минувшем сезоне «сливочные» покинули Лигу чемпионов в 1/2 финала, уступив по сумме двух встреч как раз «горожанам» (1:1 и 0:4). «Реал» наверняка это помнит и жаждет реванша. Убрать со своего пути обладателя требла – это невероятная задача.

Мадридцы сильно изменились по сравнению с прошлым сезоном. С момента последней очной встречи с «Ман Сити» они лишились Бензема, но получили в своё распоряжение Беллингема. Джуд в дебютном сезоне Примеры забил уже 16 голов и сделал четыре результативные передачи. Он быстро превратился в лидера «Реала» и заставил забыть об уходе француза. Но в составе Гвардиолы играет его близкий друг – Холанд.

Эрлинг проводит второй сезон в составе «Ман Сити» и установил немало достижений. Он стал обладателем требла и возглавляет гонку лучших бомбардиров в АПЛ с 19 голами. Вместе Холанд и Беллингем играли в «Боруссии» и были друзьями. Судя по словам самих футболистов, они поддерживают связь. Но в матче четвертьфинала Лиги чемпионов речи о дружбе, конечно же, быть не может.

Никакие последние результаты или встречи не помогут дать правильную оценку предстоящему матчу. Кубки, положение в таблице первенства – всё уходит на второй план. На поле выйдут совершенно другие «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Мы считаем, что всё внимание будет приковано к игре Джуда и Эрлинга. Один из футболистов, а то и оба, наверняка забьёт гол. Но если нет, то как минимум сделает всё возможное, чтобы его команда не проиграла. Мы считаем, что сыграет «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс на Лигу чемпионов 9 апреля

Ставка 1: Гарри Кейн забьёт в матче «Арсенал» — «Бавария» за 2.90.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «Реал» — «Ман Сити» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.90 Х 2.00 = 5.80.